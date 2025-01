Vergunning van crèche in Zwevegem geschorst, ouders moeten andere oplossing zoeken: “Mijn dochtertje zou er volgende week starten”

De vergunning van kinderopvang Lyloo in Zwevegem is tijdelijk geschorst. De ouders van zeventien kinderen moeten sinds afgelopen maandag een andere oplossing zoeken voor de opvang. “Mijn dochtertje zou er volgende week starten. We zitten met de handen in het haar”, reageert één van de ouders.

“Vorige week vrijdag, 24 januari, bezorgden we de opvang een voornemen tot schorsing wegens dringende noodzakelijkheid”, klinkt het bij de dienst Opgroeien. “De uitbater kreeg de kans om te reageren op dit voornemen en ons zo te garanderen en aan te tonen dat de opvang voldoende veilig en kwaliteitsvol is, in het belang van de opgevangen kinderen. Er werd ons echter geen inhoudelijke reactie bezorgd, wat voor dienst Opgroeien verontrustend is. We hadden daardoor geen garantie dat er veilige en kwaliteitsvolle kinderopvang georganiseerd wordt. Daarom was een volgende stap noodzakelijk.”

Onderbemanning

Maandag werd daarom beslist om de vergunning van Lyloo 2, in de Avelgemstraat 248 in Zwevegem, wegens dringende noodzakelijkheid te schorsen. “We zaten ook samen met het lokaal bestuur. Vanuit het Lokaal Loket Kinderopvang ondersteunen ze ouders in het vinden van een minstens tijdelijke andere opvangplek. We weten dat dit niet evident is. Daarom benadruk ik ook dat Opgroeien enkel schorst als er genoeg vaststellingen of ernstige indicaties zijn dat de opvang niet veilig is voor kinderen.”

Het zou onder meer gaan om een onderbemanning door afwezigheid van medewerkers die onvoldoende is aangepakt. Het kan dat de kinderopvang weer open gaat, als blijkt dat de uitbater stappen zet om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de inspectie.

Radeloos

Eén van de moeders is vrij radeloos op zoek naar een nieuwe opvang. “Deze ochtend een mail ontvangen dat ons dochtertje niet naar de crèche kan wegens sluiting. Ze zou volgende week starten. We zitten met de handen in het haar. Zo lang op voorhand een crèche vastgelegd en een week voordat ik moet werken afzeggen… Dat zou niet mogen.” (JM)