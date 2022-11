Vergulde torenhaan staat weer te blinken bovenop de Sint-Janskerk

De vergulde haan van de Sint-Janskerk die in februari van dit jaar door storm Eunice van het torenkruis werd gerukt en tegen de grond smakte, staat weer te blinken op de kerktoren.

Sinds 9 september 2021 schitterde de torenhaan op de grotendeels gerestaureerde Sint-Janskerk in Anzegem. Toen werd, onder een stralende zon, de prachtige torenhaan naar de top van de gerestaureerde kerktoren gehesen en over het torenkruis geplaatst. “Ondertussen zijn we al zover dat de eerste fase van de werken zo goed als afgerond is”, zegt schepen van Patrimonium Louis Degroote (Samen Eén). “De kers op de taart daarbij was het terugplaatsen van de haan op de toren. Komende week zal er een voorlopige oplevering van de werken gebeuren.

Het torenkruis, de basis van de haan, werd gerecht met een kraan en er werd nieuw lood rond de basis van het torenkruis aangebracht. “Er werd extra aandacht besteed aan de bevestiging van de haan teneinde te vermijden dat hij opnieuw de vlucht zou nemen”, vervolgt Degroote (32). “Het is een nieuwe haan die werd geplaatst en waarvan het formaat gebaseerd is op foto’s van het oude exemplaar dat in de brand het leven liet. De huidige haan is iets kleiner dan de haan die de eerste maal werd geplaatst en beschadigd werd door storm Eunice. De betaling is voor rekening van de verzekeringen. Ik heb geen idee wat de kostprijs is, maar de factuur zal wel redelijk oplopen gezien er twee kranen nodig waren tijdens deze operatie.” (GV)