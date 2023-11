Zwever organiseert uniek concert in Sint-Amanduskerk

Vorig jaar werd de vereniging Zwever in het leven geroepen, een organisatie die activiteiten organiseert om fondsen te werven om bepaalde goede doelen te steunen.

Onder de noemer Samen voor Zwevegem wil de vereniging Zwever de connectie tussen gemeenschappen, verenigingen en vrienden versterken. Ze willen hierbij inzetten op samenwerking en krachtenbundeling. Bedoeling van Zwever is een open netwerk te vormen van en voor Zwevegemse verenigingen en vrienden die verbinding als hefboom willen inzetten om samen culturele en sportieve coproducties op te zetten. Hierbij zamelt Zwever middelen in om sociale projecten te ondersteunen die inzetten op de verbinding in de samenleving.

Diverse lokale organisaties zoals verenigingen, jeugdbewegingen, scholen, parochie en serviceclubs vormen samen met geëngageerde bewoners de motor van Zwever en bepalen samen de gemeenschappelijke doelen en activiteiten, los van partijpolitiek.

Oekraïne

Hun eerste wapenfeit was vorig jaar de organisatie van een concert met een indrukwekkend dubbelprogramma met Wannes Cappelle en het Kortrijks Vocaal Ensemble. Resultaat was dat men met de opbrengst onder meer heel wat brandweermateriaal, maar ook fietsen, kon schenken aan het dorp Novgorod-Siversky in Oekraïne.

In september had men de geslaagde eerste editie van de City Trail en nu is men toe aan een tweede concert, of beter, twee dubbelconcerten op één dag.

Aanstaande zondag, 26 november, geven Michiel ‘Mooneye’ Libberecht en het Kortrijks Vocaal Ensemble het beste van zichzelf. Michiel Libberecht brengt eerst een solo-set wat in bijzondere dialoog staat met het monumentale Te Deum van Arvo Pärt, gebracht door het koor en orkest van het Kortrijks Vocaal Ensemble. Arvo Pärt zijn Spiegel Im Spiegel is al jaren verkozen bij Klara tot nummer 1 in de ‘Klara Top 100’.