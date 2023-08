Zwemclubs van Tielt en Meulebeke worden één: “Als je met twee clubs in één zwembad zit, dan is dat vragen om oorlog”

De Meulebeekse Zwemclub Ter Borcht en de Tieltse Zeeduivels worden gaan straks officieel samen door het leven als het TIME Swimming Team. Sinds de sluiting van het Tieltse zwembad en de nakende fusie tussen Tielt en Meulebeke zochten de twee clubs haast vanzelf toenadering tot elkaar.

“Ons zwembad is ook al de pensioenleeftijd voorbij”, zegt ZTB-voorzitter Frank Tack. Hij wordt straks ook de voorzitter van TIME. “Zoals bekend denken Tielt en Meulebeke bovendien volop na over de bouw van een gemeenschappelijk zwembad. En als je met twee clubs in één zwembad zit, dan is dat vragen om oorlog. Eerst hebben we het idee intern afgetoetst en van meet af aan was er veel enthousiasme voor een fusie. Al snel ontdekten we dat de visies van de twee clubs ook prima verenigbaar zijn.”

“Toen het Tieltse zwembad nog open was, ontmoetten onze zwemmers elkaar al vaker tijdens wedstrijden”, gaat David Van Quathem, de voorzitter van de Tieltse club, verder. “Vroeger was dat als concurrenten, maar nu is dat als teamgenoten. Op sportief vlak is de integratie eigenlijk al rond. Sinds de sluiting kwamen veel van onze zwemmers ook naar Meulebeke en we zijn blij dat men van in het begin in de mate van het mogelijke plaats heeft gemaakt voor ons. Met onze zwemschool moesten we helaas noodgedwongen stoppen. Zwemwater is overal schaars en door het gebrek aan perspectief en door de lange busritten, onder meer naar Roeselare, zijn veel leden afgehaakt. Eerlijk gezegd was onze club zonder Meulebeke ten dode opgeschreven.”

Teamgeest

“Omdat we wilden vermijden dat de ene club de andere zou opslorpen, besloten we voor een compleet nieuwe identiteit te kiezen”, gaat Frank verder. “De naam TIME – de eerste letters van Tielt en Meulebeke – was trouwens een voorstel van een van onze leden. Niet alleen dekt de naam de lading, tijd is per slot van rekening voor zwemmers ook de grote rivaal. Niet toevallig kiezen we ook voor de ondertitel Swimming Team in de plaats van Swimming Club, omdat we teamgeest hoog in het vaandel dragen. Officieel gaan we vanaf 1 januari 2024 van start onder TIME, inclusief een nieuwe uitrusting, maar officieus starten we al met TIME vanaf september. Helemaal nieuw is dat we vanaf september ook zwemlessen en watergewenning aanbieden. Nu al hebben we ruim tweehonderd leden voor het nieuwe seizoen. Vermoedelijk zal dat volgend seizoen richting de 300 gaan.”

Nieuwe hoofdtrainer

Met Kurt Herreman heeft TIME ook een nieuwe hoofdtrainer in huis gehaald, die eerder noch in Meulebeke, noch in Tielt aan de slag was. “Of een zwemmer afkomstig is van Meulebeke of van Tielt kan me helemaal niks schelen”, zegt hij. “De passie voor de sport is wat telt. Niet je woonplaats. En ik deel de visie van het bestuur dat de juiste zwemtechniek heel erg belangrijk is. Daar willen we met TIME écht het verschil maken. Als twee evenwaardige zwemmers het tegen elkaar opnemen, dan zal degene met de beste techniek winnen.”

Rest de vraag waar het langverwachte nieuwe gezamenlijke zwembad van Tielt en Meulebeke volgens de stichters van de nieuwe gemeenschappelijk club moet komen. Zo pleit de Tieltse oppositiepartij Vooruit al langer voor een nieuw zwembad op de plaats van het huidige zwembad, al wordt ook onderzocht of het langs de Meulebeeksesteenweg ingeplant kan worden, op de grens van de twee gemeenten. “Waar het komt maakt ons niets uit”, zeggen zowel David Van Quathem als Frank Tack daarover. “Zolang het er maar komt. Hoe sneller, hoe liever.”