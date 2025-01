Zwaantjes Roller Club met vernieuwd bestuur het nieuwe jaar in: “Recreatieve werking uitbouwen voor 12- tot 16-jarigen”

Bij Zwaantjes Roller Club (ZRC) werd Marc Decraemer vorig jaar als voorzitter al vervangen door Steven Vansteenkiste. Nu stopten ook Jan Sibiet en Kristof Billiet als bestuurslid. In februari doet Wim Provoost dat als penningmeester. Nieuwkomers zijn Geert Pierloot (media) en Mitch Verleye (nevenactiviteiten). Stijn Patrouille wordt penningmeester en Andy Deceuninck neemt het secretariaat over.

“We gaan van tien naar acht bestuursleden. Een gemotiveerd team, dat voor een deel verjongd is”, stelt de voorzitter. “Daarnaast willen we op termijn wat meer op werkgroepen en commissies buiten het bestuur inzetten om op die manier meer mensen bij de werking van onze club te betrekken. Met de bedoeling dat zij bepaalde thema’s of projecten uitwerken.”

ZRC wil dit jaar de recreatieve werking vooral breder uitbouwen. “Tot op vandaag hebben we de recreatie tot twaalf jaar en de liefhebbers vanaf zestien jaar. Daartussenin hebben we niets. Ook voor zij die niet graag aan competitie doen, willen we een vangnet voorzien, zodat ze niet meteen met skeeleren ophouden.”

Familiale club

Verder willen de ‘Zwaantjes’ een nieuwe impuls geven aan het leven rond hun sport. “De waarden die we als een familiale club hebben een beetje versterken. Om naast het competitieve ook diverse activiteiten te organiseren.” Daarnaast blijft het aantrekken van nieuwe leden belangrijk. “Iedereen heeft skeelers of probeert dat ooit eens in zijn leven. Het moet iets gemakkelijker worden om de weg naar onze club te vinden”, aldus de voorzitter. “Om ook te blijven en zo van onderuit nieuwe leden te werven.”

Met uitzondering van het EK lopen de sportactiviteiten van ZRC in 2025 parallel met die van vorig jaar. “Wat goed is, moet je niet veranderen. Met als speerpunt onze Flanders Grand Prix, komende zomer ondertussen voor de 57ste keer. Dat blijft ons uithangbord. Daarnaast is er de ZZ-cup, onze indoorwedstrijd en voor de recreanten willen we weer een toertocht organiseren.” (ACR)