Zussen ontbinden Blankenbergse turnclub Gymbat door gezondheidsproblemen

Turnclub Gymbat in Blankenberge zou normaal gezien in september weer opstarten, maar er komt geen nieuw seizoen: de zussen Joyce en Jill Maene, allebei 40, besloten door gezondheidsproblemen de vereniging stop te zetten.

“Een beslissing die ons en het hele Gymbat-team erg zwaar viel, maar we konden onszelf niet langer voor de volle honderd procent geven”, aldus de zussen. Er werd nog tevergeefs naar een overnemer gezocht. “Ondertussen is er contact geweest met Rust Roest Blankenberge én Brugge. Beide clubs zullen alles in het werk stellen om onze leden op te vangen”, klinkt het.

Gymbat werd dertig jaar geleden opgericht door de ouders van Joyce en Jill. De zussen namen het een vijftiental jaar geleden over.