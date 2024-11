Zuid -West-Vlaamse Radio Amateur Club uit Passendale viert 25 jaar veldstation aan Tyne Cot Cemetery

De Zuid -West-Vlaamse Radio Amateur Club uit Passendale viert 25 jaar veldstation aan Tyne Cot ter gelegenheid van 11 november

Van vrijdag 9 tot en met maandag 11 november 2024 is de radioclub ZWVRAC weer present met het speciale roepteken OP25TC.

“Sinds het jaar 2000 staan we aan de Britse begraafplaats. Dit was een initiatief van stichter Leopld Van Elslander uit Passendale na contact met wijlen Patrick Depuydt van Radio 2”, stelt voorzitter Ivan Vanthuyne. “Het station groeide in de loop der jaren uit tot één van de grootste in zijn soort in de regio.”

“Er werden wereldwijd vele duizenden contacten gemaakt. Op zondag voormiddag hebben we al meer dan 100 contacten kunnen leggen. Met de telefoon meestal in Europa en digitaal de wereld rond.”

Radioamateurs zijn gediplomeerde radio-operatoren die een examen hebben gedaan en naargelang hun categorie met verschillende vermogens op heel veel segmenten van het radiospectrum mogen werken. Ze hebben dus niets van doen met CB of vrije radio.

“Nog altijd na meer dan honderd jaar zijn er nabestaanden uit de Britse Gemenebest van veteranen uit de Eerste Wereldoorlog die het een plicht en eer vinden om het station te contacteren. Bijna ieder jaar is er wel een inwoner uit de British Commonwealth die op bezoek komt in ons station,” verduidelijkt Ivan.

“Onze club telt een 40-tal leden maar net zoals wereldwijd bij de radioamateurs stijgt de gemiddelde leeftijd gestaag. Amper 5 van onze leden zijn minder dan 50 jaar. Daarom passen we onze werking aan. Dit jaar zijn we met ons veldstation nog enkel met onze oude caravan te velde en heel wat antennes maar met slechts één korte golf zender van zwaar kaliber ten einde met de beschikbare operatoren de 4 dagen activiteit rond te krijgen.”

De ZWVRAC die vroeger gehuisvest was op de zolder van het Zonnebeekse kasteel heeft nu zijn thuishaven aan domein de Kortekeer te Beselare. Ze organiseren ook ieder jaar cursussen ter voorbereiding van de examens bij het BIPT en hopen zo misschien jonge mensen te winnen voor hun hobby. Elk jaar plaats de club ook een station afwisselend aan het kasteel in Zonnebeke of Geluveld. Lid worden van ZWVRAC kost 15 euro.

Meer informatie via de website www.zwvrac.be

(NVZ)