Zotte Maandagcomité zoekt nieuw bloed

Pittem heeft een rijk kermisverleden met Zotte Maandag, de jaarlijkse afsluiter van de Sint-Godelievekermis. Elk jaar bundelen het Zotte Maandagcomité, de lokale Sint-Elooisgilde en het gemeentebestuur de krachten om diverse activiteiten te organiseren. Om de feesttraditie verder te zetten, zijn de comités nu op zoek naar nieuwe mensen die met hen de kermisperiode vorm willen geven.

Tot op vandaag werden de festiviteiten georganiseerd door een feitelijke vereniging. Het gemeentebestuur en het Zotte Maandagcomité willen nu een volwaardige vzw oprichten om de feesten rond Zotte Maandag nieuw leven in te blazen.

Sneukeltocht en foodtruckfestival

“De nood is hoog om nieuwe vrijwilligers te motiveren”, zeggen Joris Defour en Lionel Debever van het Zotte Maandagcomité. “We willen van onze gemeente een fijne plek maken om te wonen én te feesten. We doen dan ook een oproep naar iedereen die graag actief betrokken is bij het sociale leven in onze gemeente en het leuk vindt om te helpen meedenken over de invulling van de activiteiten.”

“De feesten op Zotte Maandag zijn de afgelopen jaren heel wat uitgebreid”, vertelt voormalig Algemeen Directeur en lid van het Zotte Maandagcomité Geert Mahieu. “In 1972 kwam de jaarmarkt erbij. Recent voegden we een sneukeltocht en foodtruckfestival toe. We maken per activiteit een werkgroepje met vrijwilligers die alles in goede banen leiden.”(JG)

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen bij het gemeentebestuur via het formulier op de gemeentelijke website tot en met 15 januari 2023. Op 26 januari 2023 komen de leden samen om de kandidaturen te bespreken.