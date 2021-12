Zonta Diksmuide zet zich in voor vrouwenrechten: “Tiendaagse campagne tegen geweld op vrouwen”

Zonta is een internationale serviceclub met 28.000 leden die werd opgericht in 1919 in Amerika. Nu is de vereniging wereldwijd actief in 63 landen met 1.100 clubs. Zonta Club Diksmuide werd opgericht -gecharterd- op 26 april 2014. “De stichtende voorzitster was Nancy De Ruytter”, vertelt voorzitter Marina Velle.

“Zonta Club Diksmuide telt nu 22 leden, van prille dertigers tor frisse zestigers. Iedereen die actief is of was in een leidinggevende functie, vrij beroep en die graag een vrijwilligersfunctie of een creatieve functie vervult, kan lid worden. Leden zijn bereid zich in te zetten voor de doelstellingen van Zonta.”

Normaal zijn er 10 statutaire vergaderingen per jaar waarop alle leden samenkomen. “Dat is op de derde donderdag van elke maand in het Bourgondisch Schild”, wijst voorzitter Marina. “We vergaderen wanneer nodig. We bespreken dan doe-activiteiten, projecten, wie komt spreken… Zo is er ook een familiedag waarop de partners uitgenodigd zijn, een Gents Night.”

Laptops voor scholen

Binnen de club zijn er verschillende comités. “Onze club heeft vier comités. Elk Zontalid is actief lid in zo’n comité. Het gaat om Service Comité Groot, Service Comité Klein, Membership Comité, en Advocacy comité. Het ene comité zorgt voor een grote gesponsorde activiteit één keer om de twee jaar, een ander comité zoekt de sprekers en organiseert jaarlijks een kleine activiteit.”

“Het Advocacy Comité selecteert de projecten om fondsen nuttig te besteden, zo heeft ieder comité zijn eigen specifieke taken. Dit keer kozen we om alle Diksmuidse lagere scholen van laptops te voorzien om het thuisonderwijs te doen slagen. Verder steunden we met een zestal clubs binnen onze Area05 de Belgische kortfilm Everything will be fine over verdoken armoede.”

“We gaven gerichte rechtstreekse steun aan een basisschooltje in Pepinster. Jaarlijks organiseren we een grote activiteit waarvoor we sponsoring zoeken, zoals modeshows, een bal masqué en kleinere activiteiten zoals film of theatervoorstelling. In het najaar 2021 was onze kaarsenverkoop een megasucces: we brachten meer dan 1000 keer licht naar mensen in deze duistere periode. Niet-leden kunnen deze goede doelen steunen. Zo brengen we geld in het laatje.”

Veel projecten

Momenteel loopt de tiendaagse campagne tegen geweld op vrouwen. “In het kader hiervan liggen in de bibliotheek en De Standaard boekhandel bladwijzers. Er zijn ook ieder jaar enkele Zontaleden uit verschillende clubs van onze Area die meefietsen voor Kom op Tegen Kanker. We stellen hieruit vier teams samen die elk 5.500 euro inzamelen.”

“In de even jaren is er een International Convention waar alle clubs een vertegenwoordiger naartoe sturen, de oneven jaren is er dan de Districts Conference die zich beperkt tot één District. Dit najaar was dit in Leuven. Hieraan nemen een groot aantal internationale clubs deel. Daar komen dan de grote projecten aan bod. Zonta steunt zo al jaren een project van UNFPA en UNICEF voor het verminderen van kindhuwelijken.”

“In 2022 plannen we een Winterfeest samen met Rotary 86XX en Kiwanis; Twinning met Zonta club Tielt, dansfeest ‘Spring es in the air’. De kortfilm, samen met ZC Ieper, werd verschoven naar 22 april 2022, we hopen dat alles kan doorgaan. Het werkjaar eindigt in juni. We zoeken nog een viertal lokale projecten om dit jaar te steunen.”

(ACK)