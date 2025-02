Zonta Damme pakt uit met voorstelling ‘Dit is Europa’ ten voordele van goede doelen

Zonta organiseerde de voorstelling Dit is Europa in cultureel centrum Scharpoord in Knokke-Heist. In deze voorstelling vertelde historicus Hendrik Vos over de staat van het Europese continent, met muzikale omkadering door cellist Frans Grapperhaus. Zonta Damme maakt deel uit van Zonta International, een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de levenskwaliteit van vrouwen en meisjes. De volledige opbrengst van de voorstelling gaat naar verschillende sociale projecten, zoals onder meer de vzw Brave die streeft naar meer inclusieve publieke ruimtes, zodat sport en beweging toegankelijker wordt voor kwetsbare meisjes en vrouwen. Daarnaast kan ook Cango Goretti, een deelwerking van jeugdorganisatie Binnenstad vzw, rekenen op steun van Zonta Damme, net zoals de vzw Open Balie en het internationale ontwikkelingsproject Together we’re strong. (PDV/foto PDV)