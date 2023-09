Zonnige uitnodiging voor Chiro-instuif in Deerlijk

Alle weersvoorspellers beloven voor de drie feestdagen van Chiro Joeki de zon. Van vrijdag 8 tot zondag 10 september is het Chiroterrein in de Cardijnlaan ‘the place to be’ voor de grootse ‘instuif’. Van video-avond en volleybaltornooi met feestmaal tot wandelzoektocht met verrassingen en kinderdorp.

Chiro Joeki heeft een sterke traditie om ouders en de vele oud-leden en sympathisanten uit te nodigen. Op hun mooi terrein staat een reusachtige feesttent en is er plaats voor de twaalf ploegen die het in een volleybaltornooi tegen elkaar opnemen.

Voorbereidingen

De voorbije dagen was het alle hens aan dek voor de inkleding van het feestterrein. Leidster Nina Deldaele: “Onze ploeg van achttien leidsters is de laatste week elke dag in de weer. Wij werken dit jaar onder het thema ‘Mexico’ en beschilderen de tafels en attributen. In het mooie weer is het aangenaam werken. ‘s Avonds eten wij hier samen; voor maandagavond het spaghetti.”

Leidster Marte Moerman: “Wij starten vrijdagavond met een zomerbar, tonen de video over het kamp in Stabroek en er is een open bierpongtornooi. Zaterdagnamiddag volley en vanaf 13 uur een wandelzoektocht van 5 km met onderweg hapjes en versnaperingen. Om 19 uur start de quiz en het kinderdorp is de hele dag open.”

Marechal

Zondag wordt de hoogdag met op de middag het sinds vele decennia gekende ‘Marechal met kroketjes’. De oud-leiding weet dat dit recept zo’n kwarteeuw geleden werd gecreëerd door de toenmalige proost Joos Marecahal. Hij stond zelf aan het fornuis en stelde ook de saus samen. Vanaf 11 uur kan het Chiro-aperitief geproefd worden en in de namiddag kinderdisco, bar en kinderdorp.

Leidster Nina: “Wij duimen samen voor een mooie instuif om daardoor de nodige financies bij elkaar te krijgen voor ons nieuw werkjaar. De inschrijvingen van de leden lopen vlot en in de zomer van 2024 gaan wij op kamp in Oudsbergen. Ook drie jaar geleden waren wij in die die Limburgse gemeente maar het volgend jaar op een andere locatie. Maar eerst alle aandacht en duimen voor de instuif van komende weekend in en aan onze lokalen.” (MVD/foto MVD)