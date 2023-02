Zonnelied viert medewerkers tijdens personeelsfeest

Tijdens het personeelsfeest in Huize Zonnelied zijn verdienstelijke medewerkers gehuldigd. Door de beperkende maatregelen kon dat vorig jaar niet gebeuren. In 2022 hadden Nancy Deleu, Katrien Strumane en Geertrui Lavens 35 jaar dienst, Isabelle Deman en Bianca Elslander 25 jaar dienst en Valerie Verbrugghe en Latdamone Pathavong 10 jaar dienst. Dit jaar was het de beurt aan Rita Matton (40 jaar), Heidi Persyn (35 jaar), Sabine Bossaert en Kristien Deknudt (30 jaar), Ives Verlinde en Virginie Engloo (25 jaar), Cindy Polley en Lynn Lermytte (20 jaar) en Margot Mathijssen, Sharon Alleman, Nancy Cornu, Sven Pottillius, Daisy Samyn, Valerie Van Meenen en Lindsay Doolaeghe (10 jaar). Daisy Samyn en Katrien Strumane ontbraken. Op de foto zie je de gevierden samen met de directieleden Bart Man, Nathalie Caron en Marekka Maricou. (foto EG)