ZonneKracht vzw verbindt mensen met en na kanker: “Activiteiten goed voor lichaam, geest én de sociale band”

Woensdagavond zag in het stadhuis van Waregem een gloednieuwe vzw het levenslicht. ZonneKracht ‘Samen beter na Kanker’ vormt een lotgenotengroep voor mensen met en na een kankerdiagnose. Vijf dames met elk hun eigen verhaal organiseren wekelijkse sport- en ontspansessies en willen op een laagdrempelige manier steun bieden aan patiënten en mensen die de ziekte overwonnen.

De raadzaal van het stadhuis liep woensdagavond aardig vol bij het startmoment van ZonneKracht vzw. Bestuursleden Viviane Landsheere, Marijke Maes, Christa Bourgois, Greta Callens en Sofie Espeel waren de voorbije jaren actief binnen de Waregemse afdeling van ‘Ontmoeting en Ontspanning Kanker’, in samenwerking met de collega’s uit Roeselare en Izegem. Bij het begin van het nieuwe jaar besloten de Waregemse dames om met een eigen onafhankelijke lotgenotengroep, gloednieuwe naam en veel ambitie van start te gaan.

“ZonneKracht staat voor ‘Bloei in Beweging’, en is er voor mannen en vrouwen met alle soorten kanker”, klinkt het. “We bieden ondersteuning aan iedereen die in behandeling is of herstelt van kanker, ongeacht het type ziekte. Het doel van ZonneKracht is het herstel ondersteunen via veilige en aangepaste activiteiten. Zo zijn onze wekelijkse sessies aquagym en yoga speciaal ontworpen om de vermoeidheid na behandelingen zoals chemotherapie te verminderen en het fysieke herstel te bevorderen.”

Vriendschappen

De aquagym vindt elke dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur plaats in het zwembad van Sportcentrum De Treffer. De yoga staat gepland op donderdagmiddag, van 14 tot 15 uur in OC De Roose op wijk Den Biest. Tijdens schoolvakanties worden er alternatieve activiteiten voorzien. “Dan stippelen we een wandeling uit, organiseren we creanamiddagen, bloemschikken of boeken we een massage of wellness. Het zijn activiteiten die goed zijn voor het lichaam, de geest, maar ook de sociale band tussen de deelnemers versterken.”

Want dat is het grote doel van de nieuwe vzw: mensen en vooral lotgenoten verbinden. “We willen op een laagdrempelige manier steun bieden aan patiënten en aan al wie de ziekte overwon, ongeacht gender, etnische afkomst, leeftijd, handicap of andere persoonskernmerken. Na elke les is er de mogelijkheid om samen een kop koffie te drinken. Dat moment van ontspanning doet veel deugd, en het is bijzonder waardevol om te zien hoe men ervaringen deelt en vriendschappen opbouwt.”

Giften

ZonneKracht krijgt steun van Kom op tegen Kanker en werkt samen met de oncologische afdelingen van de ziekenhuizen in Waregem, Deinze, Oudenaarde, Kortrijk en Tielt. “Zo werven we nieuwe leden en kunnen we de juiste personen bereiken die baat hebben bij ons aanbod.”