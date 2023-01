Zonnebeke huldigt ridders en koningen van Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde

In haar eerste officiële ontvangst als nieuwe burgemeester mocht Ingrid Vandepitte (#team8980) de schutters van de Koninklijke Sint Sebastiaansgilde ontvangen en huldigen.

In 2022 kwam de Schuttersgilde, die dit jaar 595 jaar bestaat en opgericht werd met de goedkeuring van Filips De Goede in 1428, heel speciaal in de kijker. Twee leden Hans Vanbockstael en Patrick Syx werden immers tot ridder geslagen in de Europese orde van de Heilige Sint Sebastiaan. Dit is het hoogste niveau van de schuttersport. Dit gebeurde op 19 augustus 2022 op het Europese schutterstreffen in Deinze door prins de Merode uit Oostenrijk.

Om ridder te worden, moet je eerst opgemerkt worden, voorgedragen worden en lid zijn van het Belgisch overlegorgaan om na overleg goedgekeurd te worden door het presidium van Europees Ridderschap van Europa. Hans is hoofdman in Beselare maar ook voorzitter van het verbond Zuidwestland en van de Federatie van Historische Schuttersgilden regio West-Vlaanderen en zit in de raad van bestuur van FVHS. Zo zorgt hij onder andere mee voor de organisatie van de gildedagen in onze regio. Patrick is een groot verzamelaar en is de bezitter van 1500 borden, gravures en boeken over de schutterssport.

Tentoonstelling

Hij organiseerde ook verschillende tentoonstellingen en is vaandeldrager in de Beselaarse schuttersgilde. Volgens de burgemeester staat het gedachtegoed van de schutters voor samenhorigheid en groepsgevoel. Boogschieten komt immers van beschutten, beschermen.

Tijdens de ontvangst werd ook hulde gebracht aan Pedro Desmet, Koning in 2022 van de Beselaarse gilde en keizer van het verbond Veurne-Ambacht. Kris Treve, koning van Groot-Zonnebeke in 2022 en van het verbond ‘Zuid Westland’ en Hervé Delrue koning in 2020. Alle gehuldigden mochten een medaille ontvangen. DE indrukwekkende nationale gildendag van de schutters gaat dit jaar door op 24 september 1923 in Zonnebeke. Dan zullen schutters van over gans het land naar Zonnebeke komen afgezakt.

