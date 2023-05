Zonnebeke en Komen-Waasten slaan handen in elkaar voor fietsfotozoektocht

De lokale gemeentebesturen van Zonnebeke en Komen – Waasten slaan de handen in elkaar om een toeristische samenwerking uit te bouwen in de nabije toekomst. Dit doen ze dit jaar met een fotofietszoektocht van 33 km waarbij de mooiste plekjes van beide gemeenten aan bod komen.

Tijdens de fietstocht dienen foto’s in een goede volgorde geplaatst te worden en dient er en schiftingsvraag beantwoord te worden. De link om over de taalgrens samen te werken is het feit dat beiden het oorlogsverleden delen van de Eerste Wereldoorlog met de Derde Slag bij Ieper als rode draad.

Partnership

“Met dit initiatief willen we het partnership verder uitbouwen en het Passendale Museum samen met Plugstreet Experience voor bezoekers een geheel complementair geheel maken door een combi- ticket te promoten”, vertelt Zonnebeeks schepen Joachim Jonckheere.

Het stuk van de fietslus loopt hoofdzakelijk in de deelgemeente Zandvoorde en voorziet een doorsteek naar het museum. In Komen – Waasten volgt men de meer afgeschermde fietswegen en kan men rustig de zoektocht uitrijden.

Formulieren

Formulieren voor de gratis fotofietszoektocht zijn vanaf 1 juni te verkrijgen bij de diensten van toerisme, in het Plugstreet Experience 14-18, in diverse horecazaken en aan de blokpalen op de marktpleinen in Zonnebeke. Er zijn 10 grote prijzen die gevuld zijn met Zonnebonnen en Cheque Sidec, de hoofdprijs bedraagt 125 euro. De fietstocht loopt van 1 juni tot en met 3 september. Alle inlichtingen zijn verder te verkrijgen op de toeristische diensten van Komen – Waasten, Sint – Annaplain 22 in Komen en de toeristische dienst van Zonnebeke. (ZB)

Foto os en tekst ZB