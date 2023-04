Zo’n 170 kinderen en volwassenen konden dankzij NAR genieten van paasfeest in Roeselare

Op paaszondag organiseerde NieuwjaarsActieRoeselare (NAR) voor de tweede keer een Paasfeest. 95 kinderen en 75 volwassen genoten in en rond de Expo Hallen in Roeselare met volle teugen van tal van activiteiten. “We zijn de vrijwilligers van NAR heel erg dankbaar dat ze dit voor ons doen.”

NAR, wat staat voor NieuwjaarsActieRoeselare, pakt al jarenlang op oudejaarsavond uit met een feest voor mensen die omwille van een of andere reden op de pechstrook van de samenleving stappen. Het evenement is ieder jaar een groot succes. “Voor het derde jaar op een rij proberen we nu ook rond Pasen iets voor die mensen te doen”, aldus initiatiefnemer Jos Muylle.

Tijdens de coronaperiode werden paaseitjes en kaartjes opgestuurd, vorig jaar vond een eerste feest vol activiteiten in Ten Elsberge plaats. “Voor dit jaar pakten we het nog iets groter aan.” In de Expo Hallen werden in tal van activiteiten voorzien voor kinderen. Zo stonden er springkastelen en stonden onder andere ballonblazers en een muzikale paashaas in voor extra animatie. Daarnaast konden de aanwezigen ook smullen van ijsjes en wafels.

Veel Oekraïense aanwezigen

Maar liefst 75 volwassenen en 95 kinderen tekenden present. “Daarbij ook heel wat Oekraïense mensen die hier vlakbij verblijven”, legt Muylle uit. Volwassenen betaalden 3 euro inkom, kinderen mochten gratis binnen. “Dit alles kunnen we realiseren dankzij de steun van vzw Rinus”, aldus een dankbare organisator.

Kinderen en kleinkinderen

Onder andere Rita Debruyne (61) uit Roeselare genoot samen met haar kinderen en kleinkinderen met volle teugen. “Het is fantastisch dat Jos en de vrijwilligers dit voor ons organiseren. Op die manier kunnen de kinderen ook eens echt genieten van het Paasfeest”, aldus Rita die ook telkens op oudejaarsavond mee aan tafel schuift in Ten Elsberge.