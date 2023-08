Zomerwerking voor anderstalige kinderen afgesloten met feest in VBS Duinen: “We dromen van een heuse zomerschool in Bredene”

De Zomerwerking voor anderstalige kinderen heeft een streep onder haar activiteiten voor 2023 gezet. “We brachten een 30-tal kwetsbare kinderen en hun ouders samen, luisterden naar hun verhalen en probeerden ervoor te zorgen dat de kinderen Nederlands bleven oefenen”, aldus initiatiefneemster Rukhsana Zubair.

Rukhsana Zubair werkt als brugfiguur tussen gemeente en (basis)scholen en is bekend van haar onderneming ‘poppen met een verhaal’. Toen ze als vrijwillig therapeute aan de slag was in het Tejo-huis in Oostende leerde ze er aan de hand van onder meer Playmobilpoppen situaties uit te beelden. Toen ze geen poppen vond, die pasten bij haar eigen achtergrond en die van jongeren met een migratieachtergrond, begon ze zelf poppen te maken met andere, traditionele kleren.

Steun

“Ik ontving via de Koning Boudewijnstichting steun voor mijn initiatief. Steun die ik inzette voor kwetsbare kinderen in Bredene. Sinds mei van dit jaar volg ik een twintigtal kinderen op via mijn werking in nauwe samenwerking met de VBS Duinen en Ruben Bracke.”

Zomerschool

Dat resulteerde in een voldragen zomerwerking, de opvolger van de poging tot zomerschool die directeur Tom Doise vorig jaar al op touw zette. “In mei en juni bracht ons project al wekelijks kwetsbare kinderen en ouders samen. We startten toen met een potje badminton als opwarmer omdat veel van de mama’s bekend waren met deze sport uit hun jeugd. Op die manier konden we meteen de brug leggen naar de jongeren. Het ging ons toen vooral om het opbouwen van vertrouwen en het behouden van een sterke band met de gezinnen. Zo creëerden we in mei en juni een veilige omgeving, waarin de kwetsbare kinderen en ouders zich op hun gemak voelden. Die tijdsinvestering was broodnodig om vlekkeloos in de maanden juli en augustus te kunnen starten met de zomerwerking.”

Persoonlijke verhalen

Tijdens die zomerwerking draaide alles om sport, spel, samen iets eten en het vertellen van persoonlijke verhalen. “De methodiek ‘verhalen op de sofa’ was de rode draad doorheen onze werking. Op die sofa werden er verhalen verteld of vragen over het dagelijkse leven gesteld. We hebben strandbloemen gemaakt, spelletjes gespeeld zoals ‘mens erger je niet’ of UNO, er werd voorgelezen,… De allerkleinsten kregen er zelfs de papfles zodat ze een middagdutje op de sofa konden doen.

Met andere woorden: we zorgden voor fijne ‘familie’momenten op de sofa waar de gezinnen zich aan konden opwarmen en waardoor ze konden opveren. Tijdens de activiteiten van de zomerwerking moedigden we de kinderen ook aan om hun Nederlands te blijven oefenen, zodat ze tijdens de zomer geen extra achterstand oplopen.”

Lokalen boven ReCycle

Ruhksana bedankte vrijdag directeur Tom Doise voor de gastvrijheid in de VBS Duinen en de Koning Boudewijnstichting voor het financiële ruggensteuntje.

“We hebben een droom om de zomerwerking in Bredene om te bouwen naar een echte zomerschool. Hiervoor hebben we partners en financiële steun van het lokale beleid nodig. Hopelijk hebben we met de zomerwerking de meerwaarde kunnen aantonen en begeesteren we het beleid in ons warm Bredene om mee te investeren in een zomerschool voor onze gemeente.” Een onderkomen voor de zomerschool zou volgens Zubair misschien kunnen gevonden worden in de lokalen boven ReCycle in de Kapelstraat.

(MM)