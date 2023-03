Zomertijdontbijt met ouderraad

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de ouderraad van VBS Zilverberg opnieuw een zomertijdontbijt op zondag 26 maart. Die ochtend kunnen ouders en sympathisanten van de school heerlijke ontbijtpakketten komen afhalen of thuis laten leveren.

“Op zondag 26 maart organiseren wij naar jaarlijkse gewoonte met het oudercomité van de Zilverberg een ontbijtpakkettenactie”, horen we van Fleur Verhulst van de ouderraad. “Met een gedreven werkgroep starten wij al om 4 uur in de ochtend met het maken van de pakketten, die vanaf 7.30 uur kunnen afgehaald worden of aan huis geleverd worden.”

Ook dit jaar zette de ouderraad heel sterk in op samenwerkingen met heel wat lokale handelaars en ondernemers om rijkelijk gevulde ontbijtpakketten met kwaliteitsproducten te kunnen aanbieden zoals broodjes en koffiekoeken van de warme bakker, hoeveyoghurt, ambachtelijke koffie, granola, vers fruit, bio vruchtensap, zoet en hartig beleg en nog meer.

Klimtoren

“Met deze actie kunnen we opnieuw leuke projecten steunen voor alle leerlingen van de school”, vertelt Fleur. “Vorig jaar hadden we net geen 500 pakketten, dus we hopen dat het dit jaar opnieuw een succes wordt. Met die opbrengst konden we de volledige klimtoren op school laten herstellen, nadat die afgekeurd was door de dienst preventie.”

Wie ook graag een ontbijt bestelt om het uurtje minder slaap te compenseren bij het overgaan naar de zomertijd, kan dat via de link op de Facebookpagina Ouderraad Zilverbergschool. Voor een volwassene betaal je 12 euro, voor kinderen 8 euro. (TD)