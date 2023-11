Zoektochtenclub De Veldbloem Meulebeke schenkt cheque aan goed doel

Afgelopen zomer organiseerde de Meulebeekse zoektochtenclub De Veldbloem de eerste editie van de Molenland Zoektochten, die de deelnemers vanuit Tielt langs landelijke wegen meenam naar Aarsele, Kanegem, Ruiselede en Schuiferskapelle. De initiatiefnemers schenken nu graag een bedrag van 300 euro aan Kom op Tegen Kanker. “Lang hebben we niet moeten nadenken”, zegt Stefaan Debouver (61).

“Nico, een familielid van een van mijn mede-organisatoren, is op 22-jarige leeftijd gestorven aan kanker. Zijn twee zussen en schoonbroers willen ter nagedachtenis op 17 maart in Halle samen de 100 kilometer van Kom Op Tegen Kanker lopen.”

Dat is alleen haalbaar als ze 2.500 euro weten in te zamelen. Om dat doel te halen is men gestart met de verkoop van zelfgemaakte Picon onder de naam PicoNico. “Vanuit De Veldbloem willen wij een duwtje in de rug geven. Mocht het doel van 2.500 euro overschreden worden, wordt het geschonken bedrag doorgestort naar de actie Rachelle.”

PicoNico Picon is verkrijgbaar bij ’t Fijn Beleg in Oude Bruggestraat 34 in Wingene en bij Lien Carton in de Tiengebodenstraat 49 in Pittem. Op de foto zien we de zussen, schoonbroers en ouders van Nico, samen met Patrick van café De Veldbloem en Stefaan Debouver. (WME/foto WME)