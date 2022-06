Zilveren Zeevonk blijft bloeien

25 jaar nadat drie ‘founding ladies’ Rika Driessens, Hilde Nottebaere en Anne-Marie Luca de basis legden voor de eerste ‘Natuurmiddagen voor kinderen’ viert Natuurwerkgroep De Zeevonk zijn 25ste verjaardag op de site van De Kwinte.

Die site is ook een symbolische plaats: het domein vormt de grens tussen de polders en de duinen, twee totaal verschillende biotopen in het werkingsgebied én een kruispunt van drie gemeenten waar de vereniging actief is.

Als intrigerende blikvanger trekt het levende standbeeld van een boom met daarbij de veelzeggende borden ‘I wood be a statue’ en ‘Hout afstand’ de aandacht. Voorzitter Luc De Prycker reageert trots: “In de afgelopen 25 jaar zijn we gegroeid van een vereniging met een zestal begeleiders en een 25-tal kinderen naar een hechte groep met een 20-tal begeleiders en 80 tot 100 kinderen, verdeeld in vijf groepen vanaf het eerste leerjaar tot en met het vierde middelbaar. Wat onze vereniging zo anders maakt: De Zeevonk is gesticht en wordt nog altijd gedragen door natuurgidsen die hun kennis van de natuur overdragen aan onze kinderen. Het gaat om de combinatie om op een speelse manier aan natuurbeleving en natuureducatie te doen, waarbij de kinderen de natuur met al hun zintuigen opnemen. Dat stimuleert hen om de natuur, de dieren en de planten meer te waarderen en te beschermen. Zo bieden we hen ook een gezond tegengewicht tegen de eenzijdige digitale wereld met games en smartphones…”

“De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijdscategorie en toppers zijn onder meer het krabbenvangen, ons zomerkamp, de daguitstappen, de voederactiviteiten in de winter… Bij slecht weer houden we de activiteiten in lokaal De Korre van de gemeente.” Schepen Wim Janssens voegt eraan toe: “Als lokaal bestuur hebben we enorme appreciatie voor wat jullie doen voor de jeugd en voor de toekomst!”

Burgemeester Bram Degrieck besluit: “We staan er onvoldoende bij stil in welke waardevolle omgeving we wonen en hoe mooi de locatie van jullie clublokaal wel is! Dat moeten we koesteren. Binnen 25 jaar krijgt De Zeevonk het label ‘koninklijk’, maar nu al zijn jullie een prinselijke vereniging!” (Myriam Van den Putte)

Info: https://dezeevonk.wixsite.com/dezeevonk