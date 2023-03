Zilveren Penning voor inzet voor Winkelse Muziekvereniging: “Ons leven draait rond muziek”

De Winkelse Muziekvereniging brengt begin april een groots optreden in De Spil in Roeselare. Daarvoor kan het rekenen op tal van enthousiaste muzikanten, maar ook heel wat trouwe bestuursleden hopen er iets moois van te maken. Zo ook Johan Devos (65) en Ronny Vandewalle (69). Zij zijn al vijfentwintig jaar bestuurslid van de vereniging en werden daar onlangs voor in de bloemetjes gezet.

De Winkelse Muziekvereniging is al jarenlang een vaste waarde in Sint-Eloois-Winkel. Jong en oud komen er over de vloer om hun favoriete hobby te beoefenen. Terwijl de muzikanten het beste van zichzelf geven, zijn er ook heel wat mensen achter de schermen die er mee voor zorgen dat de vereniging goed draait.

Bij de Winkelse Muziekvereniging zijn dat onder andere Johan Devos en Ronny Vandewalle. Beiden spelen zelf geen muziek, maar behoren wel tot een erg muzikaal gezin of familie. “Vroeger speelden mijn dochters mee, nu is enkel mijn vrouw hier nog muzikante. Ons sociaal leven draait rond muziek”, aldus Johan. Net zoals Ronny maakt hij deel uit van het logistiek team binnen de muziekvereniging. “Helpen met de pannenkoekenbak, helpen zaken klaarzetten bij evenementen. Samen met de andere bestuursleden zorgen we ervoor dat de muzikanten geen rekening moeten houden met praktische zaken.”

Ook Ronny Vandewalle is een bestuurslid waarop de muzikanten steevast kunnen rekenen. Bij Ronny horen we eenzelfde verhaal. Ook hij maakt deel uit van de groep logistiek.

Klaarzetten van repetitielokaal

“Ik ben zelf een muziekliefhebber, maar speel geen muziek. Onze zoon, dochter en kleindochters zijn wel erg muzikaal aangelegd en maken deel uit van de vereniging.” Ronny staat onder andere in voor het klaarzetten van het repetitielokaal en zorgt ervoor dat de muzikanten na de repetitie iets kunnen drinken. “Ik geniet ervan om tussen het volk te zijn en hoop me dan ook nog lang te kunnen en mogen inzetten voor de vereniging.”

Binnen de muziekvereniging wordt het werk van mensen zoals Johan en Ronny erg geapprecieerd.

Zilveren Penning

Dat werd onlangs nog eens duidelijk. Ronny en Johan kregen tijdens de Ceciliaviering een Zilveren Penning van de Vlaamse Gemeenschap voor hun 25 jaar lange inzet. “Dergelijke stille krachten zijn goud waard voor de vereniging”, aldus voorzitter Bernard Carton. Voor Johan en Ronny betekende de huldiging een totale verrassing. “Het doet wel deugd om te zien dat onze inzet geapprecieerd wordt. Er zijn er nog tal van andere mensen die zich met een even groot hart voor de vereniging inzetten.”