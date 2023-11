In Izenberge kwamen oud-klasgenoten bijeen die in 1943 geboren werden en in 1955 in Alveringem hun plechtige communie hebben gedaan.

De reünie wordt georganiseerd door Jeanine Pil-Dutoo en Elie Boedts. “In ons vijftigste levensjaar zijn we voor het eerst samengekomen en sindsdien doen we dat om de vijf jaar”, vertelt Elie.

“Omdat we zelf een dagje ouder worden, denken we aan stoppen, maar we laten ons toch nog altijd overhalen om er nog een editie bij te doen.”