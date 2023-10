Zevende show van Frapatsers

De Frapatsers pakken dit weekend uit met hun zevende fotodiashow. “Het wordt een ruim anderhalf uur durend spektakel, waarin diverse reeksen aan bod komen”, zeggen Patrick Bataille en Francis Verstraete. “We leggen de lat hoog voor onszelf.”

Patrick Bataille en Francis Verstraete zijn al ettelijke decennia gefascineerd door fotografie.

“Ik heb mijn eerste toestel gekregen als cadeau voor mijn plechtige communie”, vertelt Patrick (59). “Een Polaroid, in die tijd redelijk revolutionair, maar vooral een dure bedoening en bovendien van bedenkelijke kwaliteit. Maar het bleef kriebelen en twee jaar later kon ik met een Practica aan de slag.”

“Via wijlen voorzitter Paul Nys kwam ik op mijn zestiende in contact met Fotoclub Deerlijk. Ik vond er echt mijn gading, trad al snel toe tot het bestuur, en fungeerde verscheidene jaren als voorzitter. Ik had vooral een passie voor dia’s. Werken in de donkere kamer van d’Iefte was minder mijn dada. Het was nog volop het analoge tijdperk. Er is ondertussen veel veranderd…”

Anderhalf jaar werk

Francis (55), die een kapperszaak runt in de Boshoek, is al even begeesterd door fotografie. “Ik reis heel graag – mijn ziel ligt echt in Afrika – en nam tijdens mijn trips altijd veel foto’s”, zegt Francis. “Ik werd al snel lid van Fotoclub Deerlijk. Het monteren van reeksen is mijn grootste uitdaging. Voor mij moet een foto enerzijds technisch in orde zijn, maar anderzijds en vooral ‘spreken’. Ik heb er graag ook wat emotie bij.”

“De Frapatsers, de naam van ons digitaal collectief, is de samentrekking van Francis en Patrick. In maart 2014 hebben we in d’Iefte onze eerste show georganiseerd. De reacties waren lovend en hartverwarmend. Ondertussen is dit nu onze zevende fotodiashow. We hebben er ruim anderhalf jaar voorbereiding in gestoken. We leggen de lat hoog voor onszelf. We zijn eigenlijk wat perfectionistisch… We willen de kijker meenemen in een adembenemend verhaal, in verschillende reeksen. Alles is omkaderd met muziek en voice-over.”

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 21 oktober om 20.15 uur en op zondag 22 oktober om 14.30 uur en 18 uur in het buurthuis Sint-Lodewijk. (DRD)

Patrick Bataille 0486 33 55 67, Francis Verstraete 0473 38 13 55, en frapatsers@gmail.com