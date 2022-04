Zevende editie kubbtornooi Chiro Waregem is opnieuw groot succes

Op het grasveld naast het jeugdcentrum vond op zaterdag 23 april het jaarlijkse kubbtornooi van Chiro Waregem Centrum plaats. De leidingsploeg kon tijdens de zevende editie op heel wat enthousiaste deelnemers en sympathisanten rekenen. Enkele Waregemse vrienden, die zichzelf omschrijven als de Regenboogkubbers, gingen met de hoofdprijs naar huis.

Een dertigtal ploegen verzamelde zaterdagmiddag op het grasveld van Chiro Waregem Centrum, die zich naast het Jeugdcentrum in de Zuiderlaan bevindt. Ondanks een strakke wind was het onder de stralende lentezon aangenaam vertoeven voor zowel de deelnemers als de talrijke toeschouwers.

“Ik vind het fantastisch dat we allemaal zijn samengekomen”, reageert oud-leider Jasper Coorevits. “Op de vele activiteiten van onze voormalige jeugdbeweging zijn we steevast van de partij.” Coorevits werd tijdens het tornooi wel gehinderd door een gebroken pols.

De leidingsploeg van Chiro Waregem Centrum had het gras gemaaid en enkele velden afgebakend. Achtergrondmuziek en een hapje of drankje waren de andere ingrediënten om er een succesvolle zevende editie van te maken.

Ongelooflijke ambiance

“Het was op voorhand een beetje gissen, want de inschrijvingen verliepen niet meteen geweldig”, zegt organisator Matisse Robaeys. “Normaal verwelkomen we ieder jaar zo’n veertig ploegen, nu waren het er een tiental minder. We hadden dus geen grote opbrengst verwacht.”

Maar de aanwezigen toonden zich gulzig en uitgelaten. “De ambiance was ongelooflijk, en uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. We kunnen zeker terugblikken op een geslaagde editie.”

Met de opbrengst van het kubbtornooi en enkele andere evenementen organiseert de chiro verschillende activiteiten voor de meer dan 200 leden. Het toppunt is het tiendaagse zomerkamp dat dit jaar naar Arendonk trekt.

Spannende finale

Na enkele poulewedstrijden en een zinderende knock-outfase tussen de beste plaatselijke kubbers werd er uitgemaakt wie de finale zou spelen. Na een spannend slotstuk kroonden de Regenboogkubbers zich tot kampioen. De Regenboogkubbers bestaan uit enkele Waregemse oud-leiders van Chiro Waregem Centrum en wonnen afgelopen weekend voor de tweede maal in hun carrière het kubbtornooi. (LV)