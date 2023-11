Zestien West-Vlaamse verenigingen voortaan koninklijk

Woensdagavond overhandigde provinciegouverneur Carl Decaluwé in zijn ambtswoning op de Burg in Brugge ereplaketten aan zestien West-Vlaamse verenigingen die in 2023 de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ toegekend kregen. Elke vereniging die minstens vijftig jaar bestaat kan daarvoor een aanvraag indienen bij het Koninklijk Paleis.

“De gouverneur wint dan over de desbetreffende vereniging advies in bij de stad of gemeente waar de vereniging actief is en dat advies wordt vervolgens terug overgemaakt aan het Koninklijk Paleis dat er akte van neemt. De titel van ‘Koninklijke Maatschappij’ is dus een gunst die wordt verleend door de Koning”, zegt Caroline Plyson, kabinetsmedewerker van de gouverneur.

De zestien uitverkoren verenigingen zijn De Dudzeelse Trappers uit Brugge, Wandelclub Beernem, Instituut voor Voeding Oud-Leerlingen Bond uit Brugge, Toneelkring De Vondeling uit Torhout, Tuinhier Rumbeke uit Roeselare, garnaalkruiersvereniging De Spanjaardbank uit Oostduinkerke (Koksijde), voetbalclub V.K. Postboys Torhout, Fotoclub Lidiac uit Lichtervelde, PSV Badmintonclub Brugge, Fotoclub Digitaal Zien Lauwe uit Menen, vzw Ruitersclub Sint-Hubert uit Brugge, Club BNP Paribas Fortis Brugge, heemkring Cnocke is Hier uit Knokke-Heist, Atletiek Vereniging Molenland uit Tielt, Neos Veurne en Kreatief Ateljee Krak uit Moen (Zwevegem).

De verenigingen waren zoals elk jaar dus heel divers. “Maar of het nu een postzegelclub of amateurtoneel is, ons rijk West-Vlaams verenigingsleven getuigt van veel toewijding en volharding. Het is in deze huidige tijden tenslotte niet meer zo evident om nog mensen warm te maken voor het verenigingsleven. Gelukkig zijn de West-Vlamingen bijzonder gedreven, en kijken ze niet op een inspanning om hun geliefde hobby te kunnen delen. Onze verenigingen zijn de gangmakers, het cement voor verbondenheid in onze samenleving. Deze huldiging is dan ook een passend eerbetoon, een mooie traditie”, liet de gouverneur optekenen.