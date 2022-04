Zesde minivoetbaltornooi Scouts St.-Hubertus was groot succes: “Inschrijvingen verliepen bijzonder snel”

Scouts St.-Hubertus uit Waregem organiseerde vorige week zaterdag een minivoetbaltornooi. Het is ondertussen al de zesde editie van het evenement. Vorig jaar ging het niet door wegens de gekende redenen. “Normaal was het de bedoeling dat er 16 ploegen zouden deelnemen, maar we verhoogden het cijfer tot 24 omdat er veel reactie op kwam.”

Bij een aangename temperatuur en met sfeervolle muziek die door de boxen weerklonk, speelden heel wat sportievelingen een wedstrijdje minivoetbal. De Waregemse scouts zag dat hun activiteit een schot in de roos was. “Er kwam veel reactie op ons evenement, wat goed is voor onze kas”, vertelt Cato Duthoy, leidster bij de scouts. “De inschrijvingen verliepen bijzonder snel waardoor we genoodzaakt waren het aantal toegestane ploegen te verhogen. Het zijn trouwens niet enkel Waregemse teams die hier aanwezig zijn. Ook tekende een ploeg uit Gent en Roeselare present.”

Het tornooi werd gespeeld op het voetbalveld dicht bij de lokalen van de scouts. Deelnemende ploegen moesten zich al van ’s morgens vroeg aanmelden. Uiteindelijk ging de ploeg ‘Bierfiets’ naar huis met de eindzege. In de finale versloegen ze ‘Alle dames’ met 4-6. De derde plaats was voor ‘Samuel Eto’venaars’. (EC)