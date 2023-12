Zes kampioenen bij kaartclub Zonder Troef

Het seizoen van kaartclub Zonder Troef met thuisbasis in café De Mooie Molen is geëindigd op een speciale manier: na de laatste wedstrijd telden ze zes kampioenen. Bij de heren eindigden Eric Tallieu, Raphaël Duyvejonck, Georges Provoost en Hein Destoop alle vier met gelijke punten en ze kregen alle vier hun kampioensmedaille overhandigd. Bij de dames was er eveneens een gelijkspel. Mariette Duyvejonck en Belinda De Crop zijn de nieuwe vrouwelijke kampioenen. Door haar uitstekend prestatie blijft Mariette Duyvejonck ook de titel dragen van Keizerin van Zonder Troef. De kampioenen werden gevierd op het jaarlijkse ledenfeest van de club. (GST/foto GST)