Zelfstampers bedwingen Toscaanse heuvels tijdens Gran Fondo Strade Bianche

Elf leden van de Gistelse wielertoeristenclub Zelfstampers trokken naar het Italiaanse Siena om een stevige uitdaging aan te gaan: de Gran Fondo Strade Bianche – goed voor 137 kilometer, ruim 2.200 hoogtemeters en 40 kilometer aan gravelwegen – tot een goed einde te brengen.

Na trainingsritten op donderdag, vrijdag en zaterdag was het op zondag 9 maart zover. Michel Vanden Eynde (65) uit Gistel, Jan Degoe (54) uit Bredene, Raf Vandemaele (60) uit Roeselare, Peter Verfaillie (55) uit Roeselare, Sven Qvick (60) uit Oostende, Jan Quataert (59) uit Gistel, Wim Declerck (59) uit Gistel, Kris Vandecasteele (53) uit Jabbeke, voorzitter Koen Vandenberghe (54) uit Gistel en zijn zoon Jonas Vandenberghe (28) uit Gent en Mo Abasbassi (42) uit Jabbeke bereikten allemaal de aankomst op het iconische Piazza del Campo in Siena. We zien hen van links naar rechts op de foto bij de start van een van de trainingsritten. “Het was een formidabele ervaring, met dank aan de mensen van Bidong uit Roeselare, die de fietstrip organiseerden”, lacht voorzitter Koen. Wie meer info wil over de fietsreizen van Bidong, kan terecht op www.bidong.be. (JD)