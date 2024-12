Zeevissersclub huldigt kampioenen van voorbije jaar: “Niet alleen voor stoere jongens”

Zo’n 90 leden van de Pannevissers kwamen samen in ‘t Groot Moerhof in Adinkerke om hun beste vissers van het voorbije jaar te vieren. De club telt momenteel 123 leden. Hans Lowagie (boot P7) is de kampioen van 2024. Hij was 15 jaar voorzitter van de club.

Momenteel neemt Johan Dekien het voorzitterschap over. Er zijn 42 boten ingeschreven in de club, die vanop het strand de zee opgaan als het weer het toelaat. Er worden vier wedstrijden per jaar georganiseerd. Pascal Annys (boot P32) werd tweede en Geert Janssens (boot P1) werd de derde beste visser van het seizoen 2024.

Aanleiding tot het oprichten van de Pannevissersclub was het overlijden van Hector Rubben die een autobedrijf runde in de Poststraat in De Panne. “Zijn bootje kapseisde in de branding toen hij op garnalen ging vissen. Deze droevige gebeurtenis beroerde heel De Panne en zodoende werd er besloten om een vereniging op te richten. De club de Pannevissers werd opgericht op 28 november 1972 in café ‘De Commerce’ bij Claude Declercq (de huidige residentie Pier Kloeffe, red.) door Norbert Desiere, Norbert Vanhove, Daniel Delanoye, Fernand Boels, Jean Eerebout en Roland Beyen”, weet Johan Dekien.

“Het gezelschap vond het nodig om de veiligheid van de Pannevissers meer te waarborgen en voor extra faciliteiten te zorgen bij het in- en uitvaren vanop het strand in De Panne. Het reilen en zeilen kon jaarlijks in een tiental Yachting Pannevissers Gazetten gevolgd worden. Na een jaar voorzitterschap werd Fernand Boels opgevolgd door Daniel Delanoye. Er werden drie voor de zee uitgeruste tractoren aangekocht. Daarnaast zetten ze hun schouders onder een nieuw clublokaal.”

Kato Lowagie, nu 14 jaar, met een mooie zeebaars op de boot van papa Hans. (foto JTV)

De eerste wedstrijd werd georganiseerd op 2 juni 1974 met als eindresultaat: op de eerste plaats Raymond Depaepe (P14) met 25 vissen, goed voor 3,61 kg. “De eerste kampioenviering was in 1975 met goud voor Daniel Delanoye. “In 1986 vond de eerste keizersviering plaats: Jan Verscheuren werd drie jaar na elkaar kampioen in 1984, 1985 en 1986 en mocht zich dus met trots keizer noemen. Omdat de Pannevissersclub ook graag eens droog blijft, worden er verbroederingen, uitstappen en andere activiteiten georganiseerd”, klinkt het. “Vanaf 1985 vonden de eerste visbraderijen plaats met medewerking van het gemeentebestuur en in traditionele klederdracht. De groep visbraders splitste zich later af van de Pannevissers, maar behield wel hetzelfde lokaal.

Kato Lowagie als 6-jarige met een kabeljauw op de boot van papa Hans. (foto JTV)

Ook voor meisjes

“Met een boot vanop het strand uitvaren om een hengel uit te gooien, is niet alleen voor stoere jongens”, zegt Kato Lowagie (15 jaar). Samen met Tuur Cremery (13) is zij steevast van de partij wanneer de wedstrijden plaatsgrijpen. “Ik ga reeds mee met mijn papa Hans van toen ik 5 jaar was”, zegt Kato, “we gaan vissen in het Pannepotje, een diepe geul nabij het strand of zelfs veel verder nabij de boei van de Trapegeer, dat is ongeveer vier kilometer van het strand. Ik leerde al heel vlug de namen van de vissen kennen. Makreel, wijting, zandhaai, pladijs, zeebaars, kleine kabeljauw en nog enkele andere soorten heb ik al bovengehaald, spannend wanneer je de hengel ophaalt er er bengelen één of meerdere vissen aan de haken”, lacht Kato. (JT)

De Pannevissers zijn ook te vinden op de kerstmarkt van De Panne. Nog tot 5 januari kan je de club komen steunen.