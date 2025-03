Zeehengelclub De Zeeduivels huldigt kampioenen: Geert Deschepper voor de eerste maal clubkampioen

Zeehengelclub De Zeeduivels Diksmuide kan terugblikken op een geslaagd seizoen 2024. Er werden ruim 200 vissen meer gevangen dan het jaar ervoor, en er is een record sinds de invoering van de wisselbeker voor de langste vis.

Dit seizoen werden in acht wedstrijden in totaal 1.031 vissen gevangen, of een gemiddelde van 129 vissen per wedstrijd, goed voor een totale lengte van 218 meter 20 centimeter. Vijf wedstrijden werd gehouden op het Westerstaketsel in Nieuwpoort en drie wedstrijden op het strand van Middelkerke.

Minder succes kende Willy Delancker, hij behaalde een 11de plaats in de rangschikking met slechts 43 vissen. Hij kreeg de rode lantaarn overhandigd door voorzitter Kurt Vercaemer. De grootste pechvogel van het seizoen was Carine Dewulf. Door een val bij haar thuis kon zij slechts aan één wedstrijd deelnemen. Als trootst kreeg ze een kleine attentie.

Dit jaar werd ook recordvangst gemeten, met een harder van 57 cm. Deze uitstekende prestatie werd neergezet door Edwin Osstyn, die meteen ook de wisselbeker voor één jaar mag meenemen naar Oostende. Het vorige record was een zeebaars van 51 cm en stond sinds 2022 op naam van Marnix Zoete.

Spannende strijd

Voor de titel van clubkampioen werd het nog een spannende strijd tussen Marnix Zoete en Geert Deschepper. Het werd een dolle laatste wedstrijd van het seizoen op het Westerstaketsel in Nieuwpoort. Beiden hadden intensief gevist op wijting en elk 44 vissen gevangen. Degene met de meeste centimeters vis was de winnaar. Geert Deschepper won de wedstrijd met een kleine voorsprong van 16 cm. Het is de eerste keer dat hij clubkampioen wordt, sinds zijn lidmaatschap bij De Zeeduivels in 1970. Marnix Zoete eindigde op de tweede plaats, Patrick Lair werd derde, gevolgd door voorzitter Kurt Vercaemer en Alain Vansteenkiste. Milan Lycke eindigde als beste jeugdvisser op de achtste plaats.

Ook secretaresse/controleur Monique Debeer kreeg een attentie voor haar inzet voor de club tijdens de wedstrijden. Ook hengelsportzaak De Sportvissers werd bedankt voor de steun aan de club.

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen 2025 is op zondag 16 maart van 7.45 uur tot 11.45 uur op het strand van Middelkerke. Daarna volgt de prijsuitreiking in het lokaal café Petit Paris, Woumenweg in Diksmuide. Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom.

Meer info: www.zeeduivelsdiksmuide.be.