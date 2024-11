Zanglust eert jubilarissen en maakt zich op voor nieuwjaarsconcert

Het symfonisch orkest en het koor Zanglust mochten hun Sint-Cecilia vieren. Van de feestelijke avond werd gebruik gemaakt om ook de verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten.

De muzikanten van Zanglust verzamelden in OC Caeneghem voor de viering van hun Sint-Ceciliafeest. Gehuld in feestelijke zwartwitoutfits genoten ze van een gezellige en culinaire avond.

Ook de jubilarissen werden in de bloemetjes gezet met een mooie attentie. Violist Dirk Demeyere speelt intussen 30 jaar bij het orkest, celliste Gudrun Bovyn doet dat 35 jaar. Ook celliste Ann Devolder vierde haar jubileum, zij is intussen maar liefst 45 jaar uitvoerend muzikante.

Ook bij het koor waren er feestvierders. Sopraan Hilde Vannieuwenhuyze vierde haar 40ste jubileum, terwijl alt Anna Billiet intussen niet minder dan 55 jaar in het koor zingt.

Nieuwjaarsconcert

Voor deze feestelijke gelegenheid was ook de nieuwe dirigent Dirk Boehme aanwezig, om voor het eerst Cecilia te vieren met zijn muzikanten. Hij is het koor en orkest momenteel volop aan het voorbereiden voor het nieuwjaarsconcert ‘Ein Prosit Neujahr’ op zaterdag 4 januari in het CC Gildhof. Er staat een gevarieerd programma gepland, met feestelijke muziek, van licht klassiek tot swingend. Een aantal solisten uit eigen rangen worden ook even in de kijker gezet. Er zullen maar liefst 90 muzikanten en zangers aantreden. Ze brengen ook een eerbetoon aan Bart Snauwaert, die maar liefst 37 jaar hun vaste dirigent was, maar in februari overleed. (LDW)

Het concert start om 20 uur. Tickets kosten 20 euro, kinderen betalen 10 euro. Je kan bestellen via www.zanglust.be.