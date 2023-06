Zaalvoetbalclub De Spitters organiseert een afterworkparty: “We houden van een uitdaging”

Zaalvoetbalclub De Spitters organiseert op vrijdag 16 juni een afterworkparty in zaal Maeke Blyde. “Iedereen is welkom, zolang ze maar staan te popelen om een leuke avond te beleven”, klinkt het bij De Spitters.

De Spitters is een zaalvoetbalclub die deelneemt aan de Hoppecup competitie in Poperinge. Daar spelen ze sinds dit jaar in de A-reeks. “De Spitters bestaan reeds 31 jaar. De club is destijds ontstaan onder jeugdvrienden die ooit samen beslisten om een zaalvoetbalclub op te richten. In de loop der jaren is de groep uitgebreid met nieuwe leden, maar tevens maken ook enkele zonen, neven en hun vrienden deel uit van de nieuwe generatie”, zegt Ewoud Notebaert van De Spitters. “De vriendschap en vooral het grote Spittershart vormt de lijm tussen jong en oud. We vormen als het ware één grote Spittersfamilie.”

“Wie de naam De Spitters hoort in Poperinge denkt niet alleen aan de zaalvoetbalclub, maar herinnert zich waarschijnlijk de tal van feestjes die in de loop der jaren door onze club werden georganiseerd. Niet alleen de voetbalmicrobe zit in ons DNA, maar ook door het organiseren van tal van evenementen slaat ons hartje sneller. Want ook hierin is onze geschiedenis groot(s).”

Afterworkparty

Op hun palmares staat onder andere meerdere ‘13 euro fuiven’ in zaal De Sceure in Vleteren, alsook de befaamde ‘Spittersrecepties’ in de Parochiezaal in Watou. “Legendarisch waren onze ‘Spitters@the farm’, waar we vijf jaar op rij een hoeve van één van onze leden omtoverden tot een gezellig festivalterrein. Ook de overdracht binnen de ploeg naar de jonge generatie konden we niet geruisloos laten voorbijgaan. Hierdoor werden ‘Spitters@the Kouter’ en ‘Ketzen Und Kletzen’ geboren. Na drie edities van Ketzen Und Kletzen gooide corona een tijdelijke pauze op ons organisatieleven. Maar we zaten niet lang stil, begonnen we terug plannen te maken en te broeden op een nieuw concept. Omdat we houden van uitdagingen, gooiden we het over een andere boeg.”

Dit jaar organiseren de Spitters een afterworkparty in zaal Maeke Blyde in Poperinge op vrijdag 16 juni 2023 vanaf 16 uur. “Alles wat een mens verlangt, staat op het programma. Onze afterworkparty start om 16 uur. De gasten worden verwelkomd in een passende sfeer met een drankje en hapjes tijdens de hele avond. Vanaf 18 uur zijn er diverse foodstands waar de gasten kunnen aanschuiven. Om 19.30 uur is er een optreden van 2 The Limits Acoustic Coverband. Na het optreden voorziet onze huis-dj een dansavond tot in de vroege uurtjes.”

Bedrijfsleven

“We hebben ontzettend veel positieve reacties ontvangen van regionale bedrijven. Naast onze talrijke sponsors en mensen uit het bedrijfsleven is iedereen welkom op onze afterworkparty, zolang ze maar staan te popelen om een leuke avond te beleven en ze ouder dan 16 jaar zijn.” Tickets kosten 25 euro. Daarin zit toegang voor de volledige avond, een welkomstdrankje, diverse hapjes, een live-optreden, diverse eetstandjes en een afterparty inbegrepen.

“Tickets kunnen besteld worden door de QR-code te scannen op onze affiches of via de link op onze Facebookpagina ‘Afterwork party’. Indien mensen toch nog niet aan tickets raken, kan er contact opgenomen worden via zvcdespitters@gmail.com. Belangrijk is wel dat tickets enkel vooraf kunnen aangekocht worden en er geen tickets aan de deur verkrijgbaar zullen zijn.”