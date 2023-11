Yves Vandewinckele kroont zich tot kaartkampioen bij De 4 Azen

Yves Vandewinckele (midden vooraan met oranje trui) toonde zich het afgelopen seizoen de beste bij kaartersclub De 4 Azen. Met 677 punten kroonde hij zich tot kampioen, voor Linda Grymonpré (658 punten) en Hira Gouwy (653 punten). Kaartersclub De 4 Azen bestaat sinds 1971 en houdt elke eerste vrijdag van de maand een kaartersavond in de Patria op Ver-Assebroek. De aanwezigen spelen wish-drive, een kaartspel waarbij iedereen met iedereen speelt en waarbij na ieder spel van tafel en van mede- en tegenspeler wordt gewisseld. Iedereen is welkom om mee te kaarten. Meer info bij Roger Snauwaert via het telefoonnummer 0497 68 47 06. (ON/gf)