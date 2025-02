Yves Vandevoorde is de nieuwe voorzitter van Feestcomité Dudzele: “Een hele uitdaging”

Het Feestcomité van Dudzele heeft met Yves Vandevoorde (52) een nieuwe voorzitter. Hij neemt de fakkel over van Olivier Strubbe die nu schepen is in het Brugse stadsbestuur. Hij kon de functie niet langer vervullen en moest op zoek naar een opvolger. “Ik heb vorig jaar voor het eerst geholpen met de kermis en ben zo bij het Feestcomité terechtgekomen”, vangt Yves Vandevoorde aan. “Aanvankelijk zou ik voorzitter worden, samen met Xavier Devisch, maar die haakte af. Hij wil zich namelijk focussen op de rommelmarkt, die in augustus op kermiszondag plaatsvindt.”

Ervaring opdoen

“Het is voor mij een bijzondere uitdaging. Gelukkig woon ik sinds 2019 in Dudzele. Ik mocht helpen bij de eerste editie van de verlichte tractorstoet door Dudzele en heb zo al wat ervaring opgedaan. De volgende activiteit is de bedeling van de bloemen die in de lente- en zomermaanden door de Stad worden aangeboden om de wijken kleur te geven. Verder mogen wij starten met de voorbereidingen voor de kermis in augustus, die jaarlijks heel wat volk lokt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de Dudzeelse verenigingen heb ik al heel wat verantwoordelijken van verenigingen leren kennen. En ik ben niet alleen, want ook de Harmonie Poldergalm, de NSB en het Davidsfonds hebben nieuwe voorzitters. Ik hoop op een goeie samenwerking met alle verenigingen van het dorp, want samen kunnen we veel realiseren”, besluit de nieuwe voorzitter Yves Vandevoorde. (SR)