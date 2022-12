Yachting Club De Panne krijgt koninklijke titel: “Met elkaar verbonden door strand en zee”

De Yachting Club De Panne bestaat 50 jaar en mag zich dus koninklijk noemen. De vereniging werd daarvoor in de bloemetjes gezet door de provincie. Ook in 2023 plannen ze weer tal van activiteiten op hun geliefkoosde terrein in en rond de Noordzee.

Filip Claes is secretaris van Koninklijke Yachting Club De Panne (KYCDP). “Ik ben van Oostende en in 1989 doorgespoeld naar De Panne”, lacht Filip, die beroepshalve werkzaam is als consulent bij CM Oostende.

Voor het ontstaan van de club moeten we terug naar 1972. “Aanleiding tot het oprichten was het overlijden van Hector Rubben die een autobedrijf runde in de Poststraat in De Panne”, zegt Filip. “Hectors bootje kapseisde in de branding toen hij op garnalen ging vissen. Deze droevige gebeurtenis wist heel De Panne te beroeren en zo werd er besloten om een vereniging op te richten. De oprichting kwam er op 28 november 1972 in café De Commerce bij Claude Declercq. Men vond dat het hoog tijd werd voor een club om de veiligheid van de Pannevissers meer te waarborgen en voor extra faciliteiten te zorgen bij het in- en uitvaren van De Panne. De club bevindt zich nu in het verlengde van het Pierre Bortierplein, aan de Rampe.”

“Je kan kiezen voor een individueel lidmaatschap of een gezinsaansluiting”

Ter ere van het 50-jarig bestaan hield Yachting Club De Panne ook wel bekend als De Pannevissers onder meer een academische zitting en tijdens de zomermaanden een tentoonstelling. “Met KYCDP tellen we ongeveer 200 leden. Iedereen kan lid worden. Je kan kiezen voor een individueel lidmaatschap of een gezinsaansluiting. Voor 15 euro extra kun je ook je partner en kinderen verzekeren. Voor booteigenaars is het lidmaatschap 120 euro per kalenderjaar. Nieuwe leden die na 1 september inschrijven, betalen dezelfde prijs maar dat geldt zowel voor het lopende als het eerstvolgende kalenderjaar. De clubverzekering via de VVW is in dat geval enkel geldig voor het volgend kalenderjaar. Steunende leden medevarenden en sympathisanten kunnen lid worden voor 35 euro. We zijn allemaal verbonden door het strand, de zee en de vele vormen van recreatie op en aan zee.”

De Rampe

De Rampe in De Panne, die een erkende schuilhaven bevat, is dus nu de uitvalbasis. “We zijn de grootste botenvereniging van de hele Belgische kust die vanop het strand vertrekt”, zegt Filip trots. “Om iedereen op zijn wenken te bedienen is het heel belangrijk dat we voldoende infrastructuur aan de leden ter beschikking kunnen stellen. Hiervoor werd heel veel moeite voor gedaan doorheen de jaren.”

Activiteiten

Ook in 2023 staan er weer tal van activiteiten gepland. “Er zijn vier competitiewedstrijden, een forelwedstrijd in juni, een zeewijding en makreelwedstrijd in juli, een vrije wedstrijd in augustus, strandhengelwedstrijd in september, garnaalwedstrijd, deelname aan de kerstmarkt en een opruimactie”, besluit Filip.

Info: kycdp.be, voor lidmaatschap: info@desiere.be.