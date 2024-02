Xavier Cheneau is de nieuwe voorzitter van Vief Menen: “Geen seconde getwijfeld”

De leden van Vief Menen kijken net als elk jaar weer reikhalzend uit naar hun banket in Beau Jardin in Rekkem. Dit jaar zal Vief Menen tijdens het feestgebeuren hun nieuw bestuur voorstellen.

Wie zegt ‘nieuw bestuur’, zegt vaak ook ‘nieuwe voorzitter’. “Ik vervang met veel trots onze vorige voorzitter, Marcel Berton. Ik ben actief binnen Open Vld, en bij Vief vonden ze mij de geknipte man om Marcel op te volgen. Ik heb geen seconde getwijfeld”, lacht Xavier Cheneau (63).

Vief Menen is een sociaal-culturele vereniging van en voor 60-plussers, aangesloten bij de provinciale koepel Vief West-Vlaanderen vzw. Marcel Berton heeft er een twintigtal jaar voorzitterschap opzitten en vandaag draagt hij met een goed gevoel de fakkel over. “Ik ben intussen al 84 jaar, en het werd terug tijd voor verjonging bij Vief Menen. Af en toe een vernieuwing binnenin het bestuur is een mooie zet voor onze seniorenvereniging”, meent Marcel.

Strak en soepel

Als ex-schepen van feestelijkheden en voormalig gemeenteraadslid wist Marcel als geen ander om de touwtjes van een vereniging tegelijk strak en soepel te houden. “Ik heb het altijd heel graag gedaan. We zijn een sterk uitgebouwde seniorenvereniging waarbij elkaar ontmoeten, cultuur en levenslang leren centraal staan. We organiseren ook allerhande activiteiten zoals culturele uitstappen, reizen, creatieve ateliers, sport en beweging, Rummikub-wedstrijden, ontmoetingsmomenten, enzovoort. Vandaag zal Xavier dit met veel panache verderzetten”, aldus Marcel.

Verrassing

Met een 180-tal leden zal Xavier in ieder geval de handen vol hebben. “Het is voor mij een nieuwe mooie stap. Ik keek er eigenlijk stiekem al naar uit vroeger. We tellen een negental bestuursleden en iedereen heeft een échte specifieke functie. Het is enkel op die manier dat het soepel en rond kan draaien zoals het hoort”, weet Xavier. Als ‘jong’ lid kwam het voorzitterschap toch als een verrassing voor Xavier. Eigenlijk was ik amper lid geworden, en nu ben ik al tot voorzitter gepromoveerd. Ik zal mijn taak met hart, ziel en verve uitoefenen”, besluit Xavier. (NV)