WTC Velosport Oedelem viert volgend jaar 55ste verjaardag

Terwijl veel wielertoeristen hun koersfiets intussen inruilden voor een mountainbike of gravelfiets, zit het bestuur van WTC Velosport Oedelem niet stil. Volgend jaar viert de vereniging haar 55ste verjaardag en om dat te vieren, lanceert de club een nieuwe outfit.

“Ons jubileum zal niet onopgemerkt voorbijgaan”, vertelt Rudi Vervynckt van Koninklijke Wielerclub Velosport Oedelem. “We zijn van plan om heel wat zaken te organiseren, zo beginnen we het seizoen volgend jaar feestelijk in een nieuwe outfit. Samen met Forza8330 organiseren we ook de Briek Schotte toertocht, een rit waar elk jaar heel wat volk op afkomt. Ons doelpubliek verschilt met dat van Forza8330, zij rijden aan hogere snelheden”, vertelt Vervynckt.

In totaal rijdt WTC Velosport Oedelem een dertigtal ritten per jaar. “Een daarvan is een langere rit. We maken er dan een dagtocht van en leggen een parcours van ongeveer 100 kilometer af. ‘s Middags stoppen we voor een lunch en ‘s avonds sluiten we de dag af met een barbecue”, vertelt het bestuurslid van de wielerclub.

Keuze van snelheid

Daarnaast organiseert de club ook elk jaar een tijdrit, maar dan net ietsje anders dan hoe een tijdrit bij het grote publiek bekend is. “Bij ons is de keuze van snelheid helemaal vrij. Maar het is de bedoeling dat je de opgegeven snelheid zo juist mogelijk aan kan houden over een afstand van 16,5 kilometer.” WTC Velosport Oedelem mikt op een heel breed publiek.

Dat komt volgens Vervynckt mede door hun toegankelijke snelheid. “Wij rijden gemiddeld 25 of 26 kilometer per uur. Daardoor verwelkomen we jong en oud, mannen en vrouwen. We verwelkomen ook mensen met een speedpedelec, al dienen zij zich aan te passen aan onze snelheid. Ondertussen rijden al een drietal mensen met zo’n fiets mee.”

Mensen die zich bij de club willen aansluiten, kunnen op zondag 12 november van 10 tot 12 langskomen in clublokaal café Mitra.

