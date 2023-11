WTC Tandje Bie lauwert kampioenen: “De opsplitsing in twee reeksen is een succes”

Wielertoeristenclub Tandje Bie kan terugblikken op een geslaagd seizoen. Voor het eerst werd in twee groepen gereden. “Doordat er een mindere snelle groep is, zijn we toegankelijker. Hopelijk zorgt dat volgend seizoen voor meer leden”, zegt voorzitter Stijn Moreau.

In bistro A Point kwamen de leden van wielertoeristenclub Tandje Bie bijeen voor de jaarlijkse eindejaarsssouper. Ze konden met een hapje en drankje napraten over het afgelopen seizoen en bovendien werden de kampioenen in de bloemetjes gezet. Sylviane De Witte en Kris Ververken tekenden het meest present aan clublokaal De Koolmijn voor de start van ritten op zondagochtend en kroonden zich tot clubkampioenen.

Tijdritkampioen

Dirk Degandt werd dan weer gehuldigd als tijdritkampioen. “Het gaat er niet om wie het snelst is, maar wel wie zijn of haar tijd het best kan inschatten”, legt voorzitter Stijn Moreau uit. “We rijden dan het traject met de hele groep en daarna moet je inschatten hoe lang je erover zal doen. Wie dichtst bij zijn ingeschatte tijd zit, zonder fietscomputer of snelheidsmeter, wint.”

Afgelopen seizoen telde Tandje Bie 49 leden. “Het was het eerste jaar dat we in twee groepen reden. De eerste groep rijdt op papier gemiddeld 27 à 30 km per uur, de tweede groep ongeveer 23 à 27 km per uur, afhankelijk van wie mee is. Er wordt altijd gekeken wat haalbaar is”, vervolgt Stijn Moreau. “Aanvankelijk hadden we daar wat stress over of dat wel ging aanslaan of niet, maar het was een succes. We zijn daardoor toegankelijker voor minder geoefende wielertoeristen. Hopelijk hebben we daardoor volgend jaar meer leden.”

Nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen loopt van maart tot eind september. “Het seizoen is dus officieel afgelopen maar er zijn steeds enthousiastelingen die op zondag nog altijd gaan fietsen, maar dat is niet georganiseerd door de club zelf. Traditiegetrouw zullen we het nieuwe seizoen aftrappen met een fietsenzegening bij ons lokaal De Koolmijn”, besluit Stijn Moreau.