WTC Sportkring start nieuw seizoen

WTC Sportkring vatte op zondag 9 maart een nieuw wielertoeristenseizoen aan. “De club werd in 1968 gesticht door mijn vader Valere Vandewalle en diens broer Willem”, weet woordvoerder Frank Vandewalle. “We zijn dus begonnen aan ons 57ste seizoen.” De eerste seizoenrit ging van start aan café ‘t Lepelke in de Lepelstraat, het lokaal van WTC Sportkring, en trok richting Zwevezele. “Daarbij verschenen 37 van onze 45 aangesloten leden aan de start”, aldus Frank. “De eerste rit van het seizoen haspelen we traditiegetrouw samen af. De daarop volgende ritten wordt de groep opgesplitst in de A’s, de B’s en de C’s. Bij de A’s ligt het tempo het hoogst, bij de C’s het traagst. De B’s liggen daar ergens tussenin.” (BCH/foto JCR)