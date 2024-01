Wtc Sportkring opent inschrijvingen voor het nieuwe seizoen

Wielertoeristenclub Sportkring uit Oostnieuwkerke start heel binnenkort het nieuwe seizoen. Inschrijven daarvoor kan op zondag 11 februari van 10 tot 12 uur in café ‘t Lepelke, het lokaal van de wielertoeristenclub in de Lepelstraat 5 in Oostnieuwkerke. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Wie nood heeft aan meer informatie kan contact opnemen met Marc Dejonghe op 0477 77 07 63. Wtc Sportkring haalt het stalen ros opnieuw van stal voor een eerste rit die verreden wordt op zondag 10 maart. (BCH/foto JCR)