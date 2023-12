WTC Raversijde viert veertigste verjaardag

Wielertoeristenclub Raversijde heeft haar veertigste verjaardag gevierd. Tijdens een souper in het clublokaal Restaurant Runway blikte voorzitter Marc Brouns terug op vier decennia wielerpret.

“WTC Raversijde werd opgericht 28 november 1983 om het sport- en verenigingsleven in deze wijk bij de luchthaven nieuw leven in te blazen. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Gerard Desseyn, secretaris Marc Pylyser, commissarissen Henri Snauwaert en Fernand Pylyser, baankapitein Gerard Mortier en diens collega Romain Brackx. Een lokale bakkerij trad op als sponsor. Snel groeide het ledenaantal tot 71 fietsers”, schetste Brouns.

“De eerste jaren verscheen er een driemaandelijks clubblad. Vrijwilligers bezorgden dit in de brievenbussen van de leden. Oorspronkelijk plande WTC Raversijde kleinere ritten, om te evolueren naar tochten van meer 200 kilometer, die na afloop in het toenmalige stamcafé De Ton uitvoerig werden besproken.”

“Tot 2020 nam onze club deel aan rally’s georganiseerd door de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB). Gezien de beperkende maatregelen van de overheid tijdens de pandemie, beslisten veel verenigingen om de eer aan zichzelf te houden. Ook bij WTC Raversijde hield het toenmalige bestuur het voor bekeken. Sindsdien houden secretaris Koen Pylyser, commissaris Marc Declerck en ik als voorzitter de club op de rails.”

“Naar aanleiding van het jubileumjaar kwam er zelfs een nieuwe wieleruitrusting. De neuzen wijzen dus duidelijk in dezelfde richting. Het ledenaantal zit opnieuw in de lift. Nieuwe fietsende leden blijven meer dan welkom. De tochten zijn wel bedoeld voor fietsers die makkelijk een afstand van betekenis kunnen afleggen. Er zijn ritten op woensdag- of zaterdagnamiddag en op zondagvoormiddag. We fietsen vanaf april tot half september ook op dinsdagavond, voor zij die graag een tandje bijsteken. Het sociaal contact is een logisch gevolg van leden met dezelfde hobby en interesses. Iedereen keert huiswaarts in goede conditie en met een lach op het gezicht.” (BVO)

wtcraversijde@gmail.com