WTC Nieuwenhovespurters start 42ste seizoen met rit voor alle niveaus

Op zondag 23 februari nodigt wielertoeristenclub De Nieuwenhovespurters alle fietsliefhebbers uit voor de openingsrit Flanders Field Classic Event. Naast een gezinstocht van 25 kilometer is er keuze uit een rit van 50, 75 en 100 kilometer. Mountainbikers kunnen kiezen uit een parcours van 20, 40 of 60 kilometer. Starten kan vanaf 7.30 uur aan het oc Nieuwenhove in de Kerkhofstraat. Afhankelijk van de afstand betaal je 3 tot 7 euro. Info via rony.beirlaen@skynet.be en www.nieuwenhovespurters.be. (LV)