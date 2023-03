WTC Niet Te Rap start nieuw seizoen in gloednieuwe outfits: “Samen uit, samen thuis”

WTC Niet Te Rap start het seizoen in nieuwe, modernere outfits. Hoofdkleur is donkerblauw met accenten van de clubkleuren: Lichtervelds blauw en wit. Eind maart wordt het nieuwe seizoen ingereden met een gezamenlijke rit. Het motto van Niet Te Rap is samen uit, samen thuis. Wie zich daarin kan vinden, is altijd welkom.

WTC Niet Te Rap vertrekt elke zondagvoormiddag aan het clublokaal in Café Den Drieweg in de Stegelstraat in Lichtervelde. Op zondag 26 maart starten ze om 9 uur met een gezamenlijke rit. “Om het groepsgevoel aan te wakkeren rijden beide groepen die zondag samen. Na de rit volgt een traktaat in ons lokaal,” vertelt penningmeester Koen Verbrugge.

“Sinds een drietal jaar rijden we in twee groepen: groep B die een tempo aanhoudt tot maximum 26 km per uur en ongeveer 75 km per rit rijdt, en groep A die iets sneller gaat tot maximum 30 km per uur en ongeveer 85 km per rit rijdt. Iedereen kiest zelf bij welke groep hij of zij aansluit. Belangrijk is dat beide groepen om 11 uur terug zijn in het lokaal om nog wat na te praten.”

Klassiekers

“Begin oktober komen leden in aanmerking om zich in een tijdrit tot kampioen te kronen,” aldus Koen. “Dit gebeurt op basis van een regelmatigheidsklassement: minder dan vijf zondagritten missen. Hiernaast hebben we een kilometerkampioen, hij of zij die het meest gereden aantal kilometers heeft in clubverband. Er staan enkele klassiekers op het programma, zoals Halle, ongeveer 210 km, een eendagsuitstap van 160 km en Catsberg, 120 km.

Moderne outfits

De nieuwe kledij werd gemaakt door het Belgische Bioracer. “We hadden de voorbije vijf jaar ook hun kledij en waren daarmee heel tevreden,” zegt Koen. “Het nieuwe ontwerp (2023-2027) is gemoderniseerd en behoorlijk strak gehouden. De hoofdtoon is donkerblauw, maar nog steeds met accenten in onze clubkleuren. We danken uitdrukkelijk onze sponsors om hun schouders onder onze club te zetten: Café Den Drieweg, Bravan, Dansclub Dansibo, Drukkerij Coussemnt, Taveirne en Fietsen Maes.”

Het huidig bestuur bestaat uit Bart Cools, voorzitter, Ruben De Vuyst, secretaris, Pieterjan Windels, PR- en kledijverantwoordelijke, Kristof Cool, routeplanner, Koen Verbrugge, penningmeester.