WTC Moen viert 25 jaar: “Jonger publiek aantrekken”

De leden van WTC Moen lieten de fiets even aan de kant staan. Daar hadden ze een goede reden voor, want ze mochten het 25-jarig bestaan de club vieren.

Het was Raf Demeestere, een van de pioniers van WTC Moen, die een toespraak mocht houden. “In al die jaren hebben we al vele kilometers gereden op zondagmorgen. We waren ook een van de eerste clubs in de regio die een vrouwenploegje oprichtte. Tot op heden hebben de ‘Velobellen’, want zo heten ze, nog altijd veel succes.

Daarnaast hebben we ook nog stoere mannen en vrouwen die graag het tempo iets hoger houden. Die groep kreeg de naam ‘Velorekkers’.”

WTC Moen is in de regio ook bekend voor de rally’s die ze nu ook al 25 jaar organiseren binnen de werking van VBR en Leiedal.

Ouderdomskwaaltjes

Naast al de mooie prestaties, ziet Raf Demeestere de toekomst een beetje somber in. “We zijn begonnen in 1998 met 112 leden, waarvan uiteraard ook wel enkele ‘papieren’ leden bij waren. Niettemin waren we toch elke zondagmorgen met een grote bende op de weg. Ik merk nu dat er toch ouderdomskwaaltjes beginnen op te treden. De motivatie is er wat uit, met als gevolg dat we ons ledenaantal zagen slinken tot 45.”

Veel clubs zouden wat gelukkig zijn met 45 leden, maar volgens Raf is er meer. “De gemiddelde leeftijd ligt rond de 55 jaar. Jonge mensen aantrekken is zeer moeilijk. De jeugd is ook niet graag meer gebonden aan een club en toegegeven, opstaan op zondag om 8 uur met een gezin met kindjes, is ook niet zo evident. We zien nu veel meer kleine vriendengroepjes die een ritje maken via de fietscomputer”, klinkt het.

Niettemin geven ze bij WTC Moen de moed niet op en zoeken ze naar een formule om een iets jonger publiek aan te trekken.

Maar er was ook feest. Alle leden, oud-leden en sponsors waren uitgenodigd om bij een hapje en een drankje bij te praten of de benen te strekken… op de dansvloer natuurlijk. (Geert Vanhessche)