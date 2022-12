WTC Moen huldigt laureaten

Tijdens het jaarlijkse clubfeest van WTC Moen werden traditioneel ook de laureaten gehuldigd.

De fietsen staan al even aan de kant en dus was het bij WTC Moen tijd om rond de feesttafel nog even achterom te kijken en al plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Tijdens dit jaarlijkse clubfeest werden traditioneel ook de laureaten gehuldigd. Heel wat leden kregen, volgens hun plaats in de rangschikking, een attentie in handen gestopt. De laureaten mochten daarna nog mooi poseren voor de klassieke groepsfoto. (GJZ)