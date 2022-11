WTC Julius Caesar eert kampioenen

Wielertoeristenclub Julius Caesar zette tijdens het jaarlijkse feestmaal in ’t Spaans Kwartier in Izenberge de kampioenen van het voorbije seizoen in de bloemetjes.

Filip Butaye fietste het meeste ritten bij de heren. Sabine Vandewyckel en Ria Hostens eindigden samen op de eerste plaats bij de dames. Ook Patrick Vermeulen kreeg een speciale vermelding voor het vele werk dat hij elk jaar verricht bij de organisatie van de mountainbiketocht. Op de foto rechtstaand van links naar rechts Ria Hostens, Liliane Vanderfaillie, Sabine Vandewynckel, Liesbeth Snick, Ine Vandevelde, Stefaan Ollevier, Francine Platteeuw, Annelies Wullen en Geert Matthys en zittend Patrick Vermeulen, Nadine Coene en Filip Butaye. (KVCL/gf)