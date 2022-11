WTC Hoppeland bestaat 50 jaar en groeit nog steeds: “We zijn in de eerste plaats fietsende vrienden”

De Poperingse wielertoeristenclub Hoppeland bestaat 50 jaar. Sinds 2014 leidt Lieven Danneel de club met 110 fietsende vrienden in goede banen. “Samen uit, samen thuis. Dat dragen we hoog in het vaandel”, zegt Lieven.

“In 1970 won Eddy Merckx zijn tweede Ronde van Frankrijk en zijn tweede Ronde van Italië. Hierdoor won de fiets enorm aan populariteit. Deze gelegenheid werd aangegrepen om een fietsclub op te richten in Poperinge en dat werd WTC (Wielertoeristenclub) Hoppeland”, zegt voorzitter Lieven Danneel.

De initiatiefnemers waren toenmalig schepen van Sport Maurits Naessens, Raf Igodt en Jacques Talon. Na korte tijd werd Georges Cayseele de eerste echte voorzitter en hij bleef deze functie 25 jaar lang uitoefenen.

Splitsing

“In maart 1971 werd de eerste rit gereden met een dertigtal fietsliefhebbers. De normen voor het wielertoerisme werden toen gedicteerd door de BWB. De gemiddelde snelheid was 22,5 km per uur. Wie zich daar niet aan hield, kreeg een boete. De groep groeide snel uit tot een 70-tal leden.”

Na problemen met sponsoring werd de groep opgesplitst in twee verschillende wielertoeristenclubs. De Heny Trappers verhuisden naar café La Paix en WTC Hoppeland naar In de Vette Os. “In 2010 zijn we met de eigenaars van In de Vette Os mee verhuisd naar Hotel-Restaurant Amfora, waar we na de rit regelmatig op het terras terug te vinden zijn.”

Meer vrouwelijke leden

“Vanaf 2010 is het ledenaantal verder gestegen naar 110 leden. De interesse van de vrouwen voor het fietstoerisme is de laatste jaren ook enorm toegenomen. Door toedoen van Kopecky en Van Vleuten zijn er verschillende vrouwelijke leden bijgekomen”, vertelt Lieven.

Midden 2014 zette Johan Rosseeuw een stap opzij en was het volgens hem tijd voor verjonging. De club kreeg haar derde voorzitter met Lieven Danneel. Tot op heden neemt hij deze taak op zich.

“Ondertussen rijden we niet meer aan 22,5 km per uur, die tijd is al lang voorbij. In 2022 rijden we in drie verschillende groepen: de A’s met een snelheid van om en bij de 28 km per uur, de B’s 33 km per uur en de C’s om en bij de 26 km per uur. Hierdoor kan iedereen zijn gading vinden.”

“De ritten werden in het begin heel consciëntieus uitgeschreven met herkenningspunten als bakens. Nu zorgen de gps-toestellen voor een enorme vooruitgang.”

Over de Schreve

“Elk jaar gaan we ook op driedaagse; dit jaar waren we in Bolbec aan de Normandische kust. Ritten van 100 km tot 150 km op zaterdag en een uitbolrit op zondag van een 80-tal km stonden op het programma. Een ééndaagse zat ook in ons programma. We fietsten dit jaar 180 km naar Saint Valery-sur-Somme.”

“Dit jaar stonden er 37 ritten gepland op zon- en feestdagen. Deze variëren in afstand en in moeilijkheidsgraad naar verloop van het seizoen. We trekken op onze tochten vaak over de Schreve. In het noorden van Frankrijk ervaren we dat de wegen veel rustiger zijn dan in België”, zegt Lieven.

Uitstapjes

“Wat begon als een vriendenclubje van een 30-tal leden is aardig uitgegroeid tot een mooie groep van 110 fietsende vrienden. Bij het omzetten van de club naar een vzw werd als eerste regel, tevens de bestaansreden van de club, opgenomen dat we onze leden op zon- en feestdagen aangenaam fietsplezier willen bezorgen”, vertelt Lieven.

“Wat er nooit verandert en nog steeds hoog in het vaandel wordt gedragen is ‘samen uit, samen thuis’. Buiten de eigenlijke ritten zelf proberen we ook ieder jaar wel het één en ander te organiseren. Dit was in het verleden eens een familiefietstocht, een avondje rijden op de piste, een daguitstap met familie en vrienden. Ons hespenfestijn en onze aanwezigheid op de Kerstmarkt zijn ook enkele vaste afspraken”, aldus Lieven.

“We hopen onze club nog verder te zien evolueren en uit te bouwen. Het 50-jarig bestaan vierden we begin juni onder een stralende zon bij de toonzaal van sponsor Didier Duran met een barbecue voor alle leden en hun partner. In het stadhuis werden we ontvangen door de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) en schepen van sport Klaas Verbeke (CD&V). De avond werd afgesloten met onze jaarlijkse kampioenenviering”, besluit Lieven.