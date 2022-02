WTC ‘En Bloc’ is klaar voor een nieuw wielerseizoen: “We leggen onze leden enorm in de watten”

Dit weekend opent het nieuwe wielerseizoen voor zowel amateurs, profs als de vele wielertoeristen die Vlaanderen rijk is. Ook oud-wielrenner Pascal Lievens, voorzitter van wtc ‘En Bloc’ in Koekelare, is er klaar voor. Bij hen telt maar één leuze: ‘Samen uit, samen veilig thuis’.

“Veel wielertoeristen zijn net als de coureurs hun conditie aan het opbouwen. En zeker als je wat ouder wordt, is dat een must. Vandaar dat sommige wielertoeristen ook in de winter twee- tot driemaal per week een ritje van zo’n 50 à 60 km rijden of wat gaan moutainbiken. Doen ze dat niet, dan hebben ze geen basisconditie meer en moeten ze terug opbouwen vanaf nul, wat nadelig en belastend is voor het hart en soms nare gevolgen kan hebben”, opent Pascal Lievens.

Geen wintertrainingen

“Zelf hang ik in de wintermaanden mijn fiets aan de spreekwoordelijke haak en doe ik niets liever dan de luierik uithangen”, vervolgt hij lachend. “Ik heb die wintertrainingen niet nodig, want ik zit dagelijks op de fiets voor mijn werk en onderhoud zo mijn basisconditie. De rest bouw ik op met de wekelijke ritjes tijdens het seizoen. Voor mij hoeft het allemaal niet zo meer. Ik fiets graag, maar de passie is getemperd. Ik rij vooral nog om te genieten, voor het plezier, de gezelligheid en vooral voor het sociaal contact, daarnaast vind ik ook heel veel voldoening in mijn taak als voorzitter. Zo ben ik verantwoordelijk voor het opsnorren van nieuwe en het bezoeken van onze bestaande sponsors.”

Pascal Lievens gaat er prat op dat hij al sinds 2008 – vanaf de oprichting van de club ‘En Bloc’ nog steeds in zee kan gaan met dezelfde sponsors. “Het is in deze aartsmoeilijke coronatijden niet zo simpel om een sponsor te vinden”, klinkt het bij Pascal. “De leden beseffen soms niet altijd wat je daarvoor moet doen en hoeveel uren werk je daarin stopt. Dus een dikke merci aan al onze sponsors.”

Wat nu vooral telt, is de gezondheid en zolang mogelijk kunnen fietsen

WTC ‘En Block’ telt 43 leden: 30 mannen verdeeld in een A- en een B-ploeg, en een 13-koppige damesploeg.

“We zijn niet de grootste club maar wel een fijne club waar iedereen graag naartoe komt. En wij proberen onze leden ook zoveel als mogelijk in de watten te leggen. Zo krijgen ze een pakket bestaande uit twee paar sokken, een koersbroek en koerstrui, een zomerjas en een body, een paar degelijke handschoenen en een helm van topkwaliteit”, vertelt Pascal trots.

“De leden betalen voor dit pakket 260 euro, een prijsje als je weet dat een kwaliteitshelm alleen al zeker 160 euro kost. En wie veel clubritten en sterritten rijdt, verdient punten en die worden verrekend zodat hun kledij betaalbaar blijft. Voor een gewone rit krijgen onze leden één punt en voor een sterrit twee punten.”

Sterritten

“Velen kijken uit naar die sterritten, want dan rijden ze buiten hun eigen streek of trekken we zelfs op meerdaagse uitstap. Zo zijn we al gaan fietsen in de Moezel- en Champagnestreek, hebben we ook gefietst in de Vogezen, en als hoogtepunt de beklimming van de Mont Ventoux, waar nu nog altijd over gesproken wordt”, besluit Pascal Lievens.

Voorzitter Lievens droomt ervan dat zijn club wtc ‘En Bloc’ ooit de titel van koninklijke vereniging mag dragen.

“Ik zal het wel niet meer zelf beleven, maar het zou toch mooi zijn! De Kooklare Noenerijders waren er ooit heel dicht bij maar haalden het jammer genoeg net niet. Maar wat nu vooral telt, is de gezondheid en zolang mogelijk kunnen fietsen!” (EV)