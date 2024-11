WTC Don Bosco brengt hulde aan zijn kampioenen

In het eetcafé Pavi aan de Pastoriestraat heeft WTC Don Bosco het wielertoeristenseizoen afgerond met een gezellige maaltijd en de huldiging van de kampioenen. Ook de aanwezige sponsors werden in de kijker gezet en bedankt voor alle steun ten aanzien van de vereniging. Wilfried Kindt werd tot algemeen kampioen gekroond en Claudine Rogghe tot zondagskampioen. Ze mochten beiden een mooi boeket bloemen in ontvangst nemen. Namens het stadsbestuur kwam schepen van Sport Joost Cuvelier de laureaten feliciteren en een geschenk overhandigen. Hij had woorden van lof voor alle wielertoeristen en in het bijzonder het bestuur. Dat bestuur bestaat uit voorzitter Luc David, penningmeester Stefaan Sap en wegkapitein Leo Dasseville. (foto JS)