WTC Den Akker viert vijftigste verjaardag met jubileumrit

Op 12 december 1972 is het precies vijftig jaar geleden dat WTC Den Akker werd opgericht. Maar zo lang wachten de wielertoeristen niet om deze bijzondere verjaardag te vieren. Want op 4 september, de zondag van Akker Kermis, organiseren ze immers hun feestelijke jubileumrit ‘WTC Den Akker 50 jaar jong’.

“Bij onze oprichting waren we de eerste Maldegemse wielertoeristenclub, die aangesloten was bij de Belgische Wielerbond”, aldus erevoorzitter Roger D’Huyvetters (83), die in 1972 samen met enkele wielerfanaten, waaronder Janvier Van Landschoot, WTC Den Akker boven de doopvont hield. “Al van bij het begin hadden we veel leden en al snel groeiden we uit tot een goed draaiende wielertoeristenclub.”

Clubrecords interesseren ons niet, het sociaal contact en het gezellig samenzijn in ons lokaal ‘Restaurant Artisan’ des te meer

In die mooie beginjaren namen de wielertoeristen van WTC Den Akker onder meer deel aan de toen 300 km lange Ronde van Vlaanderen, die startte op zaterdag om middernacht en pas eindigde op zondagmiddag. Verder stonden ook de niet te onderschatten ritten Drongen-Valenciennes-Drongen en Namen-Bouillon-Namen op het programma. Ook aan de verbroederingsritten bewaren de oudere leden van WTC Den Akker goede herinneringen. “In 1975 reden we naar Wierden en in 1976 naar Ermont, allebei partnersteden van Maldegem en gelegen op ongeveer 320 km van onze gemeente. Beide ritten werden gereden op één dag. In 1977 organiseerden we ook een fietstocht naar de Duitse partnerstad Lampertheim. In drie dagen werd maar liefst 550 km gefietst, dwars door het Eifelgebergte”, blikt Roger terug.

Mooie eigen ritten

Ook anno 2022 blijft WTC Den Akker een goed draaiende wielertoeristenclub. “Van half februari tot eind september verzamelen we op zondag om 9 uur aan het zwembad voor onze zondagsrit”, vertelt voorzitter Rudi Basslé (72). “Daarnaast rijden we iedere zaterdag en soms tijdens de week ritten van Cycling Vlaanderen en organiseren we jaarlijks ook onze eigen tochten ‘Maldegem-Zelzate-Groede’ en ‘Zomerrit Roger D’Huyvetters’.”

Samen uit, samen thuis

“Bij WTC Den Akker richten we ons op vijftigplussers die ervan houden om op een aangenaam tempo in groep te rijden”, aldus Rudi. “Clubrecords interesseren ons niet, het sociaal contact en het gezellig samenzijn in ons lokaal ‘Restaurant Artisan’ des te meer. Wie zin heeft om met ons mee te rijden, is dan ook steeds van harte welkom. Onze jubileumrit ‘WTC Den Akker 50 jaar jong’, die plaatsvindt op zondag 4 september en waarvoor je van 9 tot 11 uur kan inschrijven in de Feesttent van Akker Kermis in de Vanovers, is misschien wel hét moment bij uitstek om eens kennis te komen maken met onze wielertoeristenclub. Van 11.30 tot 12.30 uur organiseren we naar aanleiding van ons gouden jubileum ook een receptie, waarop ook oud-leden welkom zijn. Inschrijven daarvoor is noodzakelijk en kan op 0485 57 57 12 of via rudi.bassle1@icloud.com. We zullen die dag ook foto’s uit lang vervlogen tijden vertonen en huldigen Roger D’Huyvetters en Aimé D’Hooge voor 50 jaar lidmaatschap en Jaak Gobeyn voor 35 jaar lidmaatschap”, klinkt het enthousiast. (MIWI)

Meer info over deze gezellige wielertoeristenclub op www.wtcdenakkermaldegem.be